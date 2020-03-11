с чего всё началось

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Финансы Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля Ранее гендиректор «Дома.РФ» Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на один-два процентных пункта после падения курса рубля.

Здоровье Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.

Общество Всех брянских школьников могут перевести на дистанционное обучение Ранее министерство просвещения России рекомендовало всем регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, на места были направлены рекомендации Роспотребнадзора.

Шоу-бизнес Диденко рассказала дочери про смерть отца Ранее KazanFirst писал о том, что Екатерина Диденко повысила цены на рекламу после смерти мужа.

Футбол Бышовец рассказал о проблемах «Зенита» Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.

Экономика Совфед одобрил пакет законов о «национализации» «Сбербанка» Москва, 14 марта 2020, 12:00 — REGNUM Совфед одобрил пакет законов о покупке акций Сбербанка у Центробанка правительством РФ в лице Минфина, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Европой Россия с ближайшего понедельника ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией.

Экономика Минфин оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть Дефицит бюджета может составить 0,9-1% ВВП если сохранится текущая цена нефти, а доходы казны от экспорта нефти и газа сократятся на 2 трлн рублей.

Экономика Италия названа очагом вероятного мирового финансового кризиса Как сообщил в своей статье экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч, если в дальнейшем распространение коронавируса COVID-19 спровоцирует мировой финансовый кризис, то он начнется в Италии.