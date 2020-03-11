с чего всё началось

Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже». Об этом информирует Independent.

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.

Гаджеты LG объявила старт продаж 14 OLED-моделей LG Electronics (LG) запускает в продажу линейку телевизоров 2020 года - 14 новых OLED-моделей, включая серию GX Gallery, модели 8K ZX и телевизоры 4K Ultra HD.

Футбол «Сочи» забил «Оренбургу» пять голов, Кокорин оформил дубль В перенесенном матче 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Сочи» дома одержал разгромную победу над «Оренбургом» со счетом 5:1. В составе сочинцев дубль оформил Александр Кокорин, который отличился на 35-й минуте с пенальти и на 62-й минуте с передачи Кристиана Нобоа.

Общество Юг Сахалина агломерируют за два года Первые шаги в деле создания единого пространства из трех городов должны произойти в ближайшие месяцы — в первом полугодии 2020 года администрации муниципалитетов подпишут соглашение о намерении объединиться.

Политика Валентин Коновалов покинул Хакасию Как стало известно 19rus.info, сегодня утром глава Хакасии вылетел в Москву.

Авто Российская обновленная Hyundai Creta подорожала Автопроизводитель Hyundai выводит на рынок нашей страны особую версию модели Creta – Би*2. Она разработана в сотрудничестве с группой Би-2.

Кино Опубликован тизер «Новых мутантов» В сети появился новый тизер мрачного кинокомикса «Новые мутанты». В ролике главные герои картины показывают свои суперсилы.

Общество В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.

Здоровье Медосмотры работников будут проводить по-новому Изменены содержание заключения о медосмотре и количество его экземпляров, скорректирован порядок направления работников в центр профпатологии.

Происшествия В Магнитогорске школьник умер на уроке В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Общество Симоньян ответила на обвинения Навального Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.

Политика Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.