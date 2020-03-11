Экономика

RT на русскомRT на русскомЭкономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса

Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже». Об этом информирует Independent.
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с чего всё началось
"Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов", - приводит слова экономиста The Independent
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Предсказавший кризис 2008 года экономист предупредил о новом финансовом крахе

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