Экономика
RT на русскомЭкономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса
Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже». Об этом информирует Independent.
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с чего всё началось
"Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов", - приводит слова экономиста The Independent.Российская газета17:41
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Предсказатель кризиса 2008 года предрек миру экономическую катастрофу
Национальная служба новостей10:38
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