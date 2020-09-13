Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Вечерний курьер
Вечерний курьер

Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

Экономисты говорят о скором взрыве украинской «тухлой долговой пирамиды». По мнению экономиста из Украины Александра Гончарова, сейчас в стране раздут «самый грандиозный пузырь на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».В источнике
Подробнее о событии
Радио Sputnik

«Бахнет инфляция». Эксперты перечислили главные угрозы экономике Украины

Радио Sputnikвчера в 11:13
ФАН

Эксперты объяснили, какой удар экономике Украины нанесет газопровод СП-2

ФАНвчера в 09:37
REGNUM

Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

REGNUM11 сентября в 05:50
ИА Красная Весна

Украинская долговая пирамида скоро рухнет — экономист

ИА Красная Веснавчера в 18:31
Народные новости

Накопленная Украиной «тухлая долговая пирамида» рискует обвалиться

Народные новости12 сентября в 10:38
RuNews24.ru

Экономист: «тухлая долговая пирамида» Украины скоро рухнет

RuNews24.ruвчера в 04:00
Новостной фронт

На украинском долговом рынке раздут пузырь небывалых прежде размеров

Новостной фронт11 сентября в 03:18

Квят получил предупреждение из-за аварии на Гран-при Тосканы

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще 11 гонщиков получили предупреждения от стюардов за свои действия при аварии на рестарте этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Тосканы, сообщает Motorsport.com.
РИА Новостивчера в 15:14

«Яндекс.Лавка» извинилась перед клиенткой за инцидент с ведром

Руководитель сервиса «Яндекс.Лавка» Илья Красильщик, комментируя сообщения о доставке одной из клиенток ведра с мочой вместе с заказом, написал в Facebook, что курьера навсегда отстранили от доставки.
РБКвчера в 11:01
95

Военные корабли НАТО провоцируют Россию в Баренцевом море

Ряд средств массовой информации сообщает, что военные корабли стран-членов Североатлантического альянса, которые находятся в акватории Баренцева моря, организовали провокацию против России.
Военное деловчера в 02:43
124

Четверо детей пострадали в ДТП в Ленобласти, погибла пассажирка «Лады»

В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили водитель автомобиля «Лада» и пятеро ее пассажиров — два мальчика в возрасте семи и десяти лет, две девочки — 2016 и 2018 годов рождения, а также неизвестный мужчина.
REGNUMвчера в 15:10

В Центробанке РФ назвали основные риски для экономики до 2023 года

Москва, 11 сентября 2020, 02:51 — REGNUM Давление на экономику России в перспективе до 2023 года могут оказать повторная волна эпидемии коронавируса, усиление торговых противоречий и геополитической напряженности.
REGNUM10 сентября в 19:51
273