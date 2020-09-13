Политическая Экспертиза 7

Экономисты говорят о скором взрыве украинской «тухлой долговой пирамиды». По мнению экономиста из Украины Александра Гончарова, сейчас в стране раздут «самый грандиозный пузырь на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».