Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины
Экономисты говорят о скором взрыве украинской «тухлой долговой пирамиды». По мнению экономиста из Украины Александра Гончарова, сейчас в стране раздут «самый грандиозный пузырь на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».В источнике
Подробнее о событии
Накопленная Украиной «тухлая долговая пирамида» рискует обвалиться
Народные новости12 сентября в 10:38
На украинском долговом рынке раздут пузырь небывалых прежде размеров
Новостной фронт11 сентября в 03:18