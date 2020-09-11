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REGNUM
REGNUM

Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

Киев, 11 сентября 2020, 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».В источнике
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RuNews24.ru

Экономист: «тухлая долговая пирамида» Украины скоро рухнет

RuNews24.ru04:00
ИА Красная Весна

Украинская долговая пирамида скоро рухнет — экономист

ИА Красная Весна18:31
REGNUM

Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

REGNUM11 сентября в 05:50
Экономика сегодня

Экономист предупредил, что «лавина тухлого долга» Украины нарастает

Экономика сегоднявчера в 03:21
Политическая Экспертиза

Экономист предсказал обрушение пирамиды на долговом рынке Украины

Политическая Экспертизавчера в 02:52
Народные новости

Накопленная Украиной «тухлая долговая пирамида» рискует обвалиться

Народные новостивчера в 10:38
Новостной фронт

На украинском долговом рынке раздут пузырь небывалых прежде размеров

Новостной фронт11 сентября в 03:18

Врио главы НАО Бездудный избран губернатором региона

Кандидатуру врио главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного на пост губернатора региона на открытом голосовании депутатов законодательного собрания НАО поддержали большинство парламентариев, передаёт ТАСС.
Врио главы НАО Бездудный избран губернатором региона
Национальная служба новостей04:17
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В Новороссийске задержан глава отделения «Справедливой России»

Краснодар, 13 сентября 2020, 12:11 — REGNUM Уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска Краснодарского края шестого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия», кандидата в депутаты городской думы Новороссийска Краснодарского края седьмого Михаила Ерохина возбуждено следственными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК России.
REGNUM05:11
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В Раде анонсировали силовое свержение Зеленского

Ряд влиятельных политических фигур из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко готовит свержение с поста нынешнего главы государства Владимира Зеленского – рассказал депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
Газета.Ru05:47
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Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 5 449

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сути на 5 449, общее количество инфицированных достигло 1 062 811, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
ТАСС03:40
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Центробанк впервые начнет публиковать прогноз по ключевой ставке

«Для повышения прозрачности и четкости коммуникации относительно перспектив денежно-кредитной политики Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза», — сказано в документе.
РБК10 сентября в 08:26
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