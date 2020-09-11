Наташа Королева нашла подработку после кражи на пять миллионов рублей

Что именно происходило в жилище в отсутствие Королевой, неизвестно, однако по приезде она обнаружила пропажу денег и ювелирных украшений в общей сложности на пять миллионов рублей.