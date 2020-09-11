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REGNUM
REGNUM

Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

Киев, 11 сентября 2020, 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».В источнике
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RuNews24.ru

Экономист: «тухлая долговая пирамида» Украины скоро рухнет

RuNews24.ru04:00
ИА Красная Весна

Украинская долговая пирамида скоро рухнет — экономист

ИА Красная Весна18:31
Новостной фронт

На украинском долговом рынке раздут пузырь небывалых прежде размеров

Новостной фронт11 сентября в 03:18
Экономика сегодня

Экономист предупредил, что «лавина тухлого долга» Украины нарастает

Экономика сегоднявчера в 03:21
Политическая Экспертиза

Экономист предсказал обрушение пирамиды на долговом рынке Украины

Политическая Экспертизавчера в 02:52
REGNUM

Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

REGNUM11 сентября в 05:50
Народные новости

Накопленная Украиной «тухлая долговая пирамида» рискует обвалиться

Народные новостивчера в 10:38

До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, рассказал об ориентирах движения российской валюты: - Неприятный сюрприз рублю готовила нефть: баррель сполз ниже 40 евро на скидках, которые дала Саудовская Аравия покупателям из Азии на осень.
Российская газета23:00
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известиявчера в 22:14
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Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новостивчера в 20:40
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