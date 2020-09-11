Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины
Киев, 11 сентября 2020, 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».В источнике
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