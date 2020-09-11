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REGNUM
REGNUM

Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

Киев, 11 сентября 2020, 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».В источнике
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ИА Красная Весна

Украинская долговая пирамида скоро рухнет — экономист

ИА Красная Весна18:31
Народные новости

Накопленная Украиной «тухлая долговая пирамида» рискует обвалиться

Народные новостивчера в 10:38
REGNUM

Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

REGNUM11 сентября в 05:50
Экономика сегодня

Экономист предупредил, что «лавина тухлого долга» Украины нарастает

Экономика сегоднявчера в 03:21
Политическая Экспертиза

Экономист предсказал обрушение пирамиды на долговом рынке Украины

Политическая Экспертизавчера в 02:52
Свободная Пресса

Экономист: у Украины нарастает «лавина тухлого долга»

Свободная Прессавчера в 06:43
Новостной фронт

На украинском долговом рынке раздут пузырь небывалых прежде размеров

Новостной фронт11 сентября в 03:18

Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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Lucid тестирует 1200-сильный электрический седан Air

Под капотом Lucid Air Dream Edition будет устанавливаться двигатель на 1 200 л.с. Разгон с места до первой "сотни" будет занимать 2,5 секунды, а на одной зарядке он сможет проехать 810 км. Менее мощная версия Air Touring, оснащенная моторами суммарной отдачей 620 л.с. в сочетании с 75-вольтовой аккумуляторной батареей, станет доступна в конце 2021 года.
Новые автомобили11 сентября в 02:30
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