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REGNUM
REGNUM

Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

Киев, 11 сентября 2020, 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».В источнике
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ИА Красная Весна

Украинская долговая пирамида скоро рухнет — экономист

ИА Красная Весна18:31
Народные новости

Накопленная Украиной «тухлая долговая пирамида» рискует обвалиться

Народные новостивчера в 10:38
REGNUM

Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

REGNUM11 сентября в 05:50
Экономика сегодня

Экономист предупредил, что «лавина тухлого долга» Украины нарастает

Экономика сегоднявчера в 03:21
Политическая Экспертиза

Экономист предсказал обрушение пирамиды на долговом рынке Украины

Политическая Экспертизавчера в 02:52
Свободная Пресса

Экономист: у Украины нарастает «лавина тухлого долга»

Свободная Прессавчера в 06:43
Новостной фронт

На украинском долговом рынке раздут пузырь небывалых прежде размеров

Новостной фронт11 сентября в 03:18

93 белорусских футболиста записали обращение против насилия силовиков

В сети появилось видео, на котором 93 белорусских футболиста, играющих в различных клубах, выражают несогласие с происходящим в Белоруссии и требуют от правоохранительных органов прекратить насилие к протестующим.
Московский Комсомолецвчера в 09:54
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США отработали удары крылатых ракет по России из Эстонии и Канады

Главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) Сергей Суровикин на брифинге военных атташе заявил, что 28 августа на учениях Allied Sky стратегические бомбардировщики В-52Н армии США осваивали тактику ударов по России из Эстонии и Канады.
Topdaynews.ruвчера в 13:13
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новости11 сентября в 16:23
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Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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