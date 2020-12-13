РИА НовостиЭкономист заявил о желании Киева «удушить» украинцевКомсомольская правдаПолитическая ЭкспертизаKadara.ruРидусСлово и ДелоНародные новостиЦарьградИА Красная ВеснаЭкономика сегодняLife.ruФАНiReactorИноСМИРЕН ТВNews.ruПолитРоссияRusvesna.suУкраинские власти решили "удушить" народ новым локдауном и резким повышением цен на услуги ЖКХ. Об этом пишет "Главред".В источникеОценить79Комментировать204ПоделитьсяПодробнее о событииВ Киеве заявили о намерении украинских властей «удушить» народКомсомольская правда14:04Украине грозит коллапс платежеспособности граждан на фоне подорожания ЖКУФАН10:49В Киеве заявили о попытке власти «удушить» украинцевВзгляд.ру12:48Экономист считает, что Киев «добьёт» украинцев локдауномNews.ru12:29Экономист заявил о желании Киева «удушить» украинцевРИА Новости12:03Экономист заявил о желании властей «удушить» украинцевРЕН ТВ12:53Главред (Украина): власти твердо решили удушить украинцев (Главред)ИноСМИ09:21Показать ещё