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Экономист заявил о желании Киева «удушить» украинцев

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Украинские власти решили "удушить" народ новым локдауном и резким повышением цен на услуги ЖКХ. Об этом пишет "Главред".В источнике
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Комсомольская правда

В Киеве заявили о намерении украинских властей «удушить» народ

Комсомольская правда14:04
ФАН

Украине грозит коллапс платежеспособности граждан на фоне подорожания ЖКУ

ФАН10:49
Взгляд.ру

В Киеве заявили о попытке власти «удушить» украинцев

Взгляд.ру12:48
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Экономист считает, что Киев «добьёт» украинцев локдауном

News.ru12:29
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Экономист заявил о желании Киева «удушить» украинцев

РИА Новости12:03
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Экономист заявил о желании властей «удушить» украинцев

РЕН ТВ12:53
ИноСМИ

Главред (Украина): власти твердо решили удушить украинцев (Главред)

ИноСМИ09:21

Глава ВС США заявил о быстром движении Китая к военному паритету с США

Китай быстрыми темпами движется в направлении установления военного паритета с США, заявил глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных Сил США генерал Марк Милли 13 декабря в интервью газете The Wall Street Journal.
Глава ВС США заявил о быстром движении Китая к военному паритету с США
ИА Красная Весна13:32

В США запатентовали чрезвычайно крупный конвертоплан, оснащенный четырьмя винтами

Как сообщает FlightGlobal, корпорация Bell получила патент на необычный летательный аппарат: конвертоплан с четырьмя винтами, расположенными на крыльях, которые установлены друг за другом.
Naked Scienceвчера в 06:31