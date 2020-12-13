РИА НовостиЭкономист заявил о желании Киева «удушить» украинцевПолитическая ЭкспертизаKadara.ruСлово и ДелоНародные новостиЭкономика сегодняПолитика СегодняФАНiReactorИноСМИNews.ruПолитРоссияУкраинские власти решили "удушить" народ новым локдауном и резким повышением цен на услуги ЖКХ. Об этом пишет "Главред".В источникеОценить4Комментировать14ПоделитьсяПодробнее о событииЭкономист считает, что Киев «добьёт» украинцев локдауномNews.ru12:29Экономист заявил о желании Киева «удушить» украинцевРИА Новости12:03Экономист Гончаров объяснил, к чему приведет продление локдауна на УкраинеНародные новости10:31Украинский экономист предрек обнищание населения НезалежнойЭкономика сегодня11:23Киев взял курс на коллапс платежеспособности украинцевПолитическая Экспертиза10:09Украине грозит коллапс платежеспособности граждан на фоне подорожания ЖКУФАН10:49Главред (Украина): власти твердо решили удушить украинцев (Главред)ИноСМИ09:21Показать ещё