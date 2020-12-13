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РИА Новости
РИА Новости

Экономист заявил о желании Киева «удушить» украинцев

Политическая Экспертиза
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ФАН
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ИноСМИ
News.ru
ПолитРоссия
Украинские власти решили "удушить" народ новым локдауном и резким повышением цен на услуги ЖКХ. Об этом пишет "Главред".В источнике
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Экономист считает, что Киев «добьёт» украинцев локдауном

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Экономист заявил о желании Киева «удушить» украинцев

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Российские миротворцы 11 декабря пресекли нарушение режима прекращения огня в Карабахе

"11 декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента", - отметил Мурадов.
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МИД Казахстана передал России ноту из-за высказываний депутата Госдумы Никонова

Министерство иностранных дел Казахстана пригласило временного поверенного в делах России Александра Комарова после высказываний депутата Госдумы Вячеслава Никонова о территории республики.
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