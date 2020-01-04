Экономика
РИА НовостиЭкономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
Украинская металлургическая отрасль в декабре 2019 года показала худший за всю историю наблюдений результат. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский экономист Владимир Компаниец.
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Происшествия
В Багдаде подверглась авиаудару колонна иракского ополчения
Колонна автомобилей, в которой находились представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби», была атакована с воздуха на севере Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya.
Происшествия
У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0
Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в субботу у побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Киберспорт
NS: «Я желаю Рамзесу вернуться в Коноху, как это сделал Resolut1on»
Комментатор и аналитик студии RuHub Ярослав NS Кузнецов поделился мнением о переходе Романа RAMZEs Кушнарёва в североамериканский состав по Dota 2. В комментарии для Cybersport.ru он отметил, что, по его мнению, Кушнарёв вернется обратно на родину.
Происшествия
Стоматолог в Уссурийске избил женщину с ребенком на руках
В ответ врач схватил женщину за руку и начал ломать пальцы, а также бить локтем по голове, несмотря на то что у нее на руках находился ребенок.
Хоккей
Тренер молодежной сборной России рассказал, как можно обыграть Швецию
Помощник главного тренера сборной России Валерия Брагина Игорь Ларионов рассказал о том, за счет чего российская команда сумеет победить шведов в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Чехии.
Общество
В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности
Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Политика
BI: Трамп отругал сотрудников Белого дома из-за сокрытого звонка Путина
Президент США Дональд Трамп отругал экс-директора разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сказали ему о звонке российского лидера Владимира Путина в 2017 году.
Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Шоу-бизнес
Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Технологии
Mail.ru планирует запустить конкурента YouTube в 2020 году
Mail.ru Group собирается запустить конкурента популярного видеохостинга YouTube в 2020 году.
Политика
Трамп сделал заявление по убийству генерала Сулеймани
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал заявление по ситуации с убитым сегодня в результате американской ракетной атаки генералом Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касемом Сулеймани.
Технологии
В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7
В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
Здоровье
Годовалая Юлиана Сырцева из Югорска ждет вашей помощи
Годовалая Юлиана Сырцева страдает спинальной мышечной атрофией. Однако есть лекарство, способное помочь малышке.
Политика
США предостерегли Ирак от вывода американских войск
Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
Назван возможный преемник убитого в Багдаде генерала Сулеймани
Возможный преемник убитого командующего отрядами «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани назван в Иране.
Экономика
Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Политика
Эрдоган сообщил о надвигающейся 200-тысячной волне беженцев
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет
Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
Политика
Губернатор Нью-Йорка усилил меры безопасности в штате
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо распорядился усилить меры безопасности во всём штате на фоне убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде.
Армия и оружие
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Экономика
Стабильно богатеющие компании Петербурга не верят в успешное будущее
Внимание специалистов привлек очевидный парадокс — несмотря на увеличение доли богатеющих предприятий, большинство бизнесменов заявляют о стабильно ухудшающейся экономической ситуации в России.
Политика
Иран напомнил ООН о своем праве на самооборону
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обращает в письме внимание, что вместо заявленной борьбы с терроризмом, США сражаются против тех, кто противостоит террористам.
Космос
Уникальный «звездный двигатель» показали на видео
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Космос
5 открытий ушедшего года, изменивших наши представления о Вселенной
Пятое место поделили два открытия. Первое ни много ни мало меняет наше представление о форме Млечного Пути.
Политика
Львовский журналист сравнил Киев с Москвой
Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев "второсортной" версией Москвы.