Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭкономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов

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Украинская металлургическая отрасль в декабре 2019 года показала худший за всю историю наблюдений результат. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский экономист Владимир Компаниец.
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Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

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Помощник главного тренера сборной России Валерия Брагина Игорь Ларионов рассказал о том, за счет чего российская команда сумеет победить шведов в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Чехии.
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Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
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Президент США Дональд Трамп отругал экс-директора разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сказали ему о звонке российского лидера Владимира Путина в 2017 году.
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Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал заявление по ситуации с убитым сегодня в результате американской ракетной атаки генералом Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касемом Сулеймани.
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В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
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Возможный преемник убитого командующего отрядами «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани назван в Иране.
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Эрдоган сообщил о надвигающейся 200-тысячной волне беженцев

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Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

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Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья

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Стабильно богатеющие компании Петербурга не верят в успешное будущее

Внимание специалистов привлек очевидный парадокс — несмотря на увеличение доли богатеющих предприятий, большинство бизнесменов заявляют о стабильно ухудшающейся экономической ситуации в России.
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Иран напомнил ООН о своем праве на самооборону

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обращает в письме внимание, что вместо заявленной борьбы с терроризмом, США сражаются против тех, кто противостоит террористам.
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Уникальный «звездный двигатель» показали на видео

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В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена

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Украинский государственный деятель и экономист. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с 29 августа 2019 года. Специалист в области микроэкономики и теории игр.
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