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Экономист заявил о начале глобального снижения цен

В некоторых секторах уже можно наблюдать падение цен, но пока только в сравнении с теми ценами, которые были в начале марта, рассказал агентству "Прайм
" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
РИА Новости
Речь идет о вторичной недвижимости, автомобильном транспорте для физлиц.
ПРАЙМ
Экономит объяснил, что цены на продовольствие приходят в норму во многом благодаря действиям ФАС.
Lenta.ru
В целом же, с нормализацией обстановки в России, продавцы скорректируют цены в соответствии с актуальным курсом рубля к мировым валютам, заключил эксперт.
РИА Новости

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Экономист Переславский спрогнозировал снижение цен на технику на 20-30%
RT на русском20:50
Экономист Переславский ожидает, что при укреплении рубля подешевеют продукты, техника и мебель
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