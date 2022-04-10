Российская газетаЭкономист заявил о начале глобального снижения ценВ некоторых секторах уже можно наблюдать падение цен, но пока только в сравнении с теми ценами, которые были в начале марта, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.РИА НовостиРечь идет о вторичной недвижимости, автомобильном транспорте для физлиц.ПРАЙМЭкономит объяснил, что цены на продовольствие приходят в норму во многом благодаря действиям ФАС.Lenta.ruВ целом же, с нормализацией обстановки в России, продавцы скорректируют цены в соответствии с актуальным курсом рубля к мировым валютам, заключил эксперт.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаВечерняя МоскваКомсомольская правдаТелеканал 360°ФАНПолитРоссияПодробнее о событииЭкономист Переславский спрогнозировал снижение цен на технику на 20-30%RT на русском20:50Экономист Переславский ожидает, что при укреплении рубля подешевеют продукты, техника и мебельПРАЙМ19:02Самое цитируемоеЭкономист Переславский заявил, что укрепление рубля приведет к снижению цен на технику на 20-30%Комсомольская правда20:37Экономист Переславский: цены на технику могут снизиться на 20–30% из-за укрепления рубляLenta.ru19:52Экономист Переславский: при укреплении рубля цены на технику упадут на 20-30%Телеканал 360°19:38Экономист Переславский: укрепление рубля приводит к снижению цен на технику на 20-30%РИА Новости19:15Экономист Переславский рассказал, что при укреплении рубля цены на технику упадут на 20-30%РЕН ТВ20:24Показать ещёОценить329Поделиться