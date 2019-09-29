с чего всё началось

Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.

Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года

Политика Трамп хочет встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским Президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с автором анонимной жалобы на его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Экономика Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.

Футбол «Спартак» уволил главного тренера Кононова «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.

Общество На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.

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Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

Политика В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.

Политика На похоронах Жака Ширака делегацию из Америки возглавил посланник США Американскую делегацию на похоронах бывшего президента Франции Жака Ширака возглавил посол США во Франции и Монако Джейми Маккорт.

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Музыка Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М» 28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".

Происшествия В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали пять человек Как сообщает информационный портал Е1, обе машины после аварии вылетели с трассы. В результате ДТП пострадали пять человек.

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Автоспорт В Ferrari прокомментировали сход Феттеля Связано это с тем, что для организаторов гонки и участников на первом месте стоит не победа, а именно безопасность.

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Общество Что изменится в жизни россиян с 1 октября Курильщицам придется договариваться с домочадцами о том, чтобы курить в квартире или искать другое место для перекура — с 1 октября запрещено разводить огонь на балконах.

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