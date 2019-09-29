Экономика
ТАССОрешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
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с чего всё началось
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в интервью на телеканале «Россия 1», что рост реальных доходов россиян в годовом выражении возобновится уже во втором полугодии 2019 года.Давыдов.Индексвчера в 08:44
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Экономиста рассмешил прогноз Орешкина о росте доходов россиян
Национальная служба новостейвчера в 09:01
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
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В конце 2017 года предложенную Роскосмосом программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
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Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.
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Газета.Ru вчера в 19:28
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Политика
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Южный Федеральный вчера в 02:46
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Lenta.ru вчера в 05:20
Музыка
Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
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Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
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Происшествия
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Как сообщает информационный портал Е1, обе машины после аварии вылетели с трассы. В результате ДТП пострадали пять человек.
REGNUM вчера в 22:43
Спорт
Анжелика Сидорова прыгнула выше головы
Россиянка и американская прыгунья Сэнди Моррис с первой попытки последовательно брали 4,50 м, 4,80 м, 4,85 м и 4,90 м. Планку на 4,95 м Сидорова взяла с третьей попытки, Моррис прыгнула неудачно и осталась второй.
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Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
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РБК 28 сентября в 16:17
Автоспорт
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Связано это с тем, что для организаторов гонки и участников на первом месте стоит не победа, а именно безопасность.
CarsWeek.ru вчера в 14:45
Армия и оружие
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Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) за несколько месяцев взяли в плен несколько тысяч солдат и офицеров Саудовской Аравии в ходе масштабной военной операции в районе пограничного саудовского города Нажран, заявил официальный спикер вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сарии в эфире повстанческого телеканала.
РИА Новости 28 сентября в 11:47
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Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
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Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
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Девочки-близнецы погибли в результате пожара в частном жилом доме в поселке Табарсук Иркутской области.
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Экономика
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Общество
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В 2020 году в России впервые пройдет цифровая перепись населения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росстат.
Газета.Ru вчера в 10:52
Армия и оружие
Генерал рассказал о возможностях экипировки «Ратник»
Экипировка "Ратник" в два раза усилила боевые возможности российских военных, рассказал в интервью газете "Красная звезда" главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
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Здоровье
Правда и мифы о ПМС. Три буквы, которые пугают мужчин и заставляют нервничать женщин
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Авто
Бюджетная копия Toyota Land Cruiser появилась у дилеров
Hengtian L4600 станет бюджетным аналогом японского внедорожника Toyota Land Cruiser 200 Как видно по снимкам, сделанным на площадке одного из дилерских центров Hengtian в Китае, автомобиль очень похож на японского "донора" и внешне, и внутри.
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