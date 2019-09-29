Экономика
Национальная служба новостейЭкономиста рассмешил прогноз Орешкина о росте доходов россиян
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассмеялся, услышав прогноз министра экономического развития РФ Максима Орешкина о росте реальных располагаемых доходов россиян на один процент во второй половине 2019 года.
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в интервью на телеканале «Россия 1», что рост реальных доходов россиян в годовом выражении возобновится уже во втором полугодии 2019 года.Давыдов.Индексвчера в 08:44
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Экономиста рассмешил прогноз Орешкина о росте доходов россиян
Национальная служба новостейвчера в 09:01
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