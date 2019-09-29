с чего всё началось

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассмеялся, услышав прогноз министра экономического развития РФ Максима Орешкина о росте реальных располагаемых доходов россиян на один процент во второй половине 2019 года.

Политика США расширили санкции против России США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.

Политика Порошенко допросят на детекторе лжи Украинские следователи ожидают завтра на допрос бывшего главу страны Петра Порошенко.

Футбол В РФС создан департамент по борьбе с договорными матчами Как сообщает официальный сайт РФС, новый департамент будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попытками влияния на результат, анализом информации от букмекерских компаний и контролем деятельности субъектов футбольного рынка.

Политика Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).

Происшествия Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".

Общество ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

Шоу-бизнес Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.

Общество Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Путешествия Посол: женщины без ограничений смогут посещать Саудовскую Аравию Женщины свободно смогут посещать Саудовскую Аравию с туристическими целями без сопровождения родственников-мужчин, заявил в понедельник посол королевства в России Раид бин Халид Кримли.

Футбол «Спартак» отправил Кононова в отставку Московский «Спартак» уволил Олега Кононова с поста главного тренера.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Футбол Мамаев после освобождения дал первое интервью своей жене Алана Мамаева на своем канале на "Ютубе" опубликовала интервью с освободившимся из колонии мужем.

Путешествия Туристы из России пытались вывезти из турецкого отеля чемодан еды Российские туристы, проживающие в одном из трехзвездочных отелей в провинции Анталья, пытались вывезти оттуда чемодан еды.

Политика Врио губернатора Севастополя сформировал новое правительство Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник объявил о новом составе регионального правительства, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Гастарбайтера обвинили в изнасиловании россиянки и ее семилетнего сына Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании 48-летней москвички и ее семилетнего сына рабочим из Белоруссии.

Здоровье Депздрав предупредил об опасности самолечения антибиотиками при ОРВИ Прием антибиотиков при ОРВИ без назначения врача может негативно отразиться на здоровье человека.

Политика Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спорт Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.

Политика Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Гаджеты Стала известна дата выхода Windows 10 (1909) Электронный ключ Windows 10 версии 1909 с номером сборки 18363.356 стал доступен на сервере обновлений WSUS.