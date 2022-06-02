РБКЭкономисты Альфа-банка сообщили о структурном сдвиге на рынке трудаАналитики ждали небольшого роста безработицы (до 4,3%), но показатель снизился до исторического минимума, отмечают они.РБКРастут риски, связанные с сокращением кредитования, указано в записке.ForbesМинэкономики тоже видит риски роста безработицы в России.Lenta.ruРешетников добавил, что власти делают все, чтобы «максимально деньги пошли в экономику и экономика перезапустилась».РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКГазета.RuFBM.ruАктуальные НовостиПодробнее о событииАльфа-Банк: на российском рынке труда начался структурный сдвигInfox.ru13:42Альфа-банк заявил о начале структурного сдвига на российском рынке трудаForbes08:14Самое цитируемоеЭкономисты Альфа-банка спрогнозировали замену технологий людьми на российском рынке трудаLenta.ru09:58В Альфа-банке спрогнозировали замену технологий людьми на рынке труда в РоссииГазета.Ru13:22Экономисты Альфа-банка сообщили о структурном сдвиге на рынке трудаРБК12:40Экономисты Альфа-банка спрогнозировали замену технологий людьми на рынке трудаFBM.ru12:22В Альфа-банке прогнозируют замену технологий людьми на рынке труда в РоссииАктуальные Новости13:30Показать ещёОценить76Поделиться