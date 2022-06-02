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Экономисты Альфа-банка сообщили о структурном сдвиге на рынке труда

Аналитики ждали небольшого роста безработицы (до 4,3%), но показатель снизился до исторического минимума, отмечают они.
РБК
Растут риски, связанные с сокращением кредитования, указано в записке.
Forbes
Минэкономики тоже видит риски роста безработицы в России.
Lenta.ru
Решетников добавил, что власти делают все, чтобы «максимально деньги пошли в экономику и экономика перезапустилась».
РБК

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Альфа-Банк: на российском рынке труда начался структурный сдвиг
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