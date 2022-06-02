Отставной руководитель следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк в интервью YouTube-каналу "Да это так" подтвердил, что украинская армия отступает из Луганской народной республики - в частности, из Северодонецка.
Для покупки облигаций трех российских авиаперевозчиков — "Уральских авиалиний", "Сибири" и "Авроры" — ФНБ выделит 17 млрд руб. Отмечается, что эта мера позволит поддержать авиакомпании в условиях санкций.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вручила пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) главную награду в спецноминации "Мир должен знать" на церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента.