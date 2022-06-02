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Экономисты Альфа-банка сообщили о структурном сдвиге на рынке труда

По мнению экономистов Альфа-банка, в России появляется больший спрос на труд в новых областях, а у существующих компаний еще не было времени для сокращений.
Forbes
Сужение возможностей потребления будет способствовать уменьшению займов: динамика розничного кредитования останется слабой в мае после снижения на 0,2% в апреле относительно марта, считают экономисты.
Forbes
Безработица в апреле снизилась до нового исторического минимума в 4%, а номинальные зарплаты выросли на 21% в сравнении с апрелем 2021-го, сообщил Росстат.
Forbes
Пока компании вынуждены мериться с убытками, надеясь на улучшение ситуации после перенастройки рынков.
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В Альфа-банке сообщили о структурном сдвиге на рынке труда и снижении безработицы
Общественная служба новостей14:08
Альфа-банк заявил о начале структурного сдвига на российском рынке труда
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