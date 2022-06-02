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Экономисты Альфа-банка сообщили о структурном сдвиге на рынке труда

Экономисты считают, что произошел структурный сдвиг: появился спрос на труд в новых областях, «что отражает, например, переориентацию внешней торговли на Азию», а у существующих компаний пока не было достаточно времени для сокращения.
РБК
Снижение безработицы до 4% в апреле отражает «очень позитивную статистику» на российском рынке труда, говорится в отчете главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой и экономиста Ирины Ростовцевой.
РБК
Минэкономики тоже видит риски роста безработицы в России.
Lenta.ru
По данным Росстата, уровень безработицы в апреле достиг исторического минимума — четыре процента.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Альфа-банк заявил о начале структурного сдвига на российском рынке труда
Forbes08:14
Экономисты Альфа-банка спрогнозировали замену технологий людьми на рынке труда
FBM.ru12:22
Экономисты Альфа-банка спрогнозировали замену технологий людьми на российском рынке труда
Lenta.ru09:58
Экономисты Альфа-банка сообщили о структурном сдвиге на рынке труда
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