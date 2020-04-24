Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.

с чего всё началось

При цене нефти 30 долларов за баррель средств фонда на покрытие дефицита бюджета хватит на шесть лет. Экономисты считают, что этого хватит при временном упадке цен на нефть без ущерба экономики от пандемии.

Deutsche Bank посчитал, что средств ФНБ России хватит на два года

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