Экономика
РИАМОDeutsche Bank посчитал, что средств ФНБ России хватит на два года
При цене нефти 30 долларов за баррель средств фонда на покрытие дефицита бюджета хватит на шесть лет. Экономисты считают, что этого хватит при временном упадке цен на нефть без ущерба экономики от пандемии.
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с чего всё началось
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.РБК23 апреля в 17:00
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Общество
В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом
В Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусом.
Газета.Ru 13:06
Общество
Сотрудники российских банков переезжают на работу
В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
Энергетика
ОПЕК ожидает, что баррель нефти к середине 2020 года будет стоить $40
Президент конференции ОПЕК и министр энергетики Алжира Мухаммед Аркаб рассчитывает, что цена на нефть в течение мая–июня вырастет в среднем до $35, а к середине лета достигнет и $40 за баррель.
Коммерсантъ 11:54
Общество
Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции
Режим самоизоляции нужно продлить до 12 мая, считает главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин.
РИА Новости 08:43
Общество
Ушел из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза
Рим, 26 апреля 2020, 12:33 — REGNUM В возрасте 79 лет скончался известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза.
REGNUM 05:33
Общество
Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам
Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
Здоровье
Глава российского региона обвинил врачей во вспышке коронавируса
Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что врачи Городской больницы №4 спровоцировали вспышку коронавируса в регионе.
Lenta.ru 11:57
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
В Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки в жилом комплексе «Бутово парк» на фоне режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.
RT на русском 09:36
Политика
Рогозин не хочет объединяться с Маском
Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона.
Вести.Ru 12:55
Политика
Путин высказался о мозаике со своим изображением в храме Минобороны
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение увековечить его образ в мозаике в строящемся в Подмосковье главном храме Вооруженных сил России.
Блокнот.ру 12:30
Единоборства
Майк Тайсон собирается вернуться на ринг
Собираюсь устроить несколько выставочных боев и прийти в форму.
Спорт-Экспресс 24 апреля в 19:23
Происшествия
Экс-мэр Пятигорска арестован за превышение полномочий
Пятигорский городской суд арестовал бывшего мэра города Льва Травнева.
Российская газета 11:37
Общество
До конца года в Италии будут закрыты границы для туристов
Министр культуры и туризма республики Дарио Франческини рассказал, что страна до конца 2020 года не собирается открывать границы для иностранных туристов.
Smolnarod.ru 05:33
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Режим самоизоляции в России могут продлить еще на две недели
В России могут продлить еще на две недели режим самоизоляции. С такими рекомендациями выступила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
Петербургский дневник 24 апреля в 13:45
Общество
Умер еще один заразившийся коронавирусом российский врач
Заразившийся коронавирусом заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов умер в Боткинской инфекционной больнице, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:22
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM вчера в 04:39
Общество
Дерипаска призвал вводить санкции против вредящих природе стран
Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал создать на базе ООН комиссию, которая займется расследованием систематических нарушений странами обязательств по защите окружающей среды.
Компания 12:50
Политика
Военный склад в Балаклее под Харьковом подорвали из-под земли
Российский Диалог вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Общество
Вслед за Кадыровым весь состав МЧС Чечни побрился налысо
Все сотрудники мужского пола МЧС Чечни побрилась налысо вслед за лидеров республики Рамзаном Кадыровым.
Live24 06:16
Культура
Генпродюсеру НТВ предлагали 2 миллиона за раскрытие личности Льва
Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн признался, что ему предлагали взятку, если он согласится рассказать, кто же примерил на себя роль Льва в шоу «Маска».
НТВ 05:00
Армия и оружие
Коронавирус выявили у 874 российских военнослужащих
Коронавирус с марта по 26 апреля выявили у 874 российских военнослужащих.
Lenta.ru 13:32
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Как ранее рассказали в Роспотребнадзоре, снимать введенные из-за пандемии ограничения будут постепенно.
РИА Новости 11:00
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия вчера в 05:23