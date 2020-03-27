Коронавирус
ВедомостиЭкономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
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Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.Ведомости03:07
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Экономисты призвали ввести в России жесткий карантин вместо нерабочей недели
Псковская Лента Новостей03:21
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