с чего всё началось

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Общество Еще один пациент с коронавирусом скончался в России За последние сутки еще один пациент с положительным тестом на коронавирус скончался в России. Об этом сообщили в оперативном штабе 27 марта.

Политика В Абхазии ввели режим ЧС из-за коронавируса С 28 марта по 20 апреля в Абхазии введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, заявил и.о. президента Валерием Бганбой, в парламенте зачитал его представитель Дмитрий Шамба.

Экономика России предрекли новый экономический кризис Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности.

Происшествия В Волгограде выявили три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавируса зафиксированы в Волгоградской области, все заболевшие вернулись из-за границы, всего в регионе четыре инфицированных человека, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

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Общество Прикамская полиция временно ограничила личный прием граждан В связи с угрозой распространения коронавируса в Пермском крае краевое ГУ МВД ограничивает личный прием граждан.