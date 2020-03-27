Общество
ВедомостиЭкономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
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Происшествия
Найден первый заразившийся коронавирусом человек
Позже было установлено, что Вэй стала первым человеком, у которого подтвердился случай заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Общество
В США зафиксирован рекордный рост безработицы
«За неделю, завершившуюся 21 марта, показатель первоначальных заявок на получение пособий по безработице с учетом сезонных колебаний составил 3 283 000», – говорится в документе.
Общество
Минздрав рассказал, как погода в России способствует коронавирусу
Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России держится погода, наиболее оптимальная для коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Происшествия
В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Энергетика
Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25
На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Экономика
Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Кино
«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России
Политика
В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции
В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
Космос
В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида
Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
Происшествия
В Петербурге суд продлил арест историка Соколова
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса
Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Путин одобрил «Газпрому» подготовку строительства «Силы Сибири – 2»
«Газпром» проанализировал возможность строительства газопровода «Сила Сибири – 2», сообщил 27 марта предправления концерна Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Общество
BlaBlaCar приостанавливает работу в России из-за коронавируса
Французский сервис по поиску попутчиков при поездках не автомобиле BlaBlaCar приостанавливает работу в России на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Политика
Лукашенко задумался о происхождении коронавируса
Лукашенко пообещал, что "расскажет много интересного" на эту тему, когда в мире "спадет психоз".
Общество
Лидер Rammstein Линдеманн заразился коронавирусом в тяжелой форме
Солист Rammstein Тилль Линдеманн инфицирован коронавирусом, сообщает немецкое издание Bild.
Общество
Глава Минздрава дал совет по поводу бани во время эпидемии
«Если вы сходите и по нашей русской традиции погреетесь, попаритесь, это как раз поднимет иммунитет, это очень хорошо», — сказал глава Минздрава.
Политика
В Кремле не видят оснований для продления предстоящей выходной недели
В Кремле не видят оснований для продления предстоящей выходной недели, введенной в стране в качестве одной из мер для борьбы с коронавирусом.
Кино
Сиквел «Джуманджи» возглавил топ российских онлайн-кинотеатров
Топ продаж российских онлайн-платформ возглавил фильм "Джуманджи: Зов джунглей", сообщает портал "Фильм Про" со ссылкой на данные крупнейших онлайн-кинотеатров.
Культура
Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Авто
Компания Seat откажется от выпуска минивэна Alhambra
Минивэн Alhambra снимут с конвейера уже в конце марта 2020 года и на этом история модели, которая началась в 1995 году, завершится.
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.