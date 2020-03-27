Общество

ВедомостиВедомостиЭкономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
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Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Piter.tv05:20

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Ведомости03:07
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
Происшествия

Найден первый заразившийся коронавирусом человек

Позже было установлено, что Вэй стала первым человеком, у которого подтвердился случай заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
ToDay News Ufa вчера в 00:24
Общество

В США зафиксирован рекордный рост безработицы

«За неделю, завершившуюся 21 марта, показатель первоначальных заявок на получение пособий по безработице с учетом сезонных колебаний составил 3 283 000», – говорится в документе.
Солидарность 09:00
Общество

Минздрав рассказал, как погода в России способствует коронавирусу

Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России держится погода, наиболее оптимальная для коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Московский Комсомолец 12:26
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер вчера в 11:46
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 19:41
Энергетика

Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25

На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.
РБК 10:11
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Экономика

Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.
Вести.Ru 12:29
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Газета.Ru вчера в 06:42
Политика

В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
РБК 08:04
Космос

В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида

Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
СитиТрафик 25 марта в 23:26
Происшествия

В Петербурге суд продлил арест историка Соколова

Газета.Ru 09:50
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса

Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Ведомости 09:32
Экономика

Путин одобрил «Газпрому» подготовку строительства «Силы Сибири – 2»

«Газпром» проанализировал возможность строительства газопровода «Сила Сибири – 2», сообщил 27 марта предправления концерна Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Ведомости 09:36
Общество

BlaBlaCar приостанавливает работу в России из-за коронавируса

Французский сервис по поиску попутчиков при поездках не автомобиле BlaBlaCar приостанавливает работу в России на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
РБК 12:15
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Политика

Лукашенко задумался о происхождении коронавируса

Лукашенко пообещал, что "расскажет много интересного" на эту тему, когда в мире "спадет психоз".
Газета.Ru 10:29
Общество

Лидер Rammstein Линдеманн заразился коронавирусом в тяжелой форме

Солист Rammstein Тилль Линдеманн инфицирован коронавирусом, сообщает немецкое издание Bild.
Газета.Ru 09:39
Общество

Глава Минздрава дал совет по поводу бани во время эпидемии

«Если вы сходите и по нашей русской традиции погреетесь, попаритесь, это как раз поднимет иммунитет, это очень хорошо», — сказал глава Минздрава.
Lenta.ru 12:44
Политика

В Кремле не видят оснований для продления предстоящей выходной недели

В Кремле не видят оснований для продления предстоящей выходной недели, введенной в стране в качестве одной из мер для борьбы с коронавирусом.
ТК Звезда вчера в 06:05
Кино

Сиквел «Джуманджи» возглавил топ российских онлайн-кинотеатров

Топ продаж российских онлайн-платформ возглавил фильм "Джуманджи: Зов джунглей", сообщает портал "Фильм Про" со ссылкой на данные крупнейших онлайн-кинотеатров.
Газета.Ru 10:52
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Evo-rus.com 02:15
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 14:13
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Авто

Компания Seat откажется от выпуска минивэна Alhambra

Минивэн Alhambra снимут с конвейера уже в конце марта 2020 года и на этом история модели, которая началась в 1995 году, завершится.
Тарантас Ньюс 11:34
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости 06:30
Футбол

Дибала рассказал о коронавирусе: «Я с трудом мог дышать»

Bobsoccer 12:05
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
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Гуриев Сергей Маратович
Российский учёный
Российский учёный-экономист. Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития с 3 ноября 2015 года по 2019 год, ректор Российской экономической школы с 2004 по 2013 год, президент Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ.
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Константин Сонин
Российский экономист
Российский экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ, сооснователь совместного бакалавриата ВШЭ и РЭШ. Кандидат физико-математических наук, с 2001 по 2013 год занимал должность профессора РЭШ и ЦЭФИР, с 2011 по 2013 год - пост проректора Российской экономической школы, в 2013-2014 годы - пост проректора ВШЭ.
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