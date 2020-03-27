с чего всё началось

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Общество Песков назвал цель нерабочей недели Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.

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Общество Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом Лондон, 27 марта 2020, 14:27 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон сдал положительный тест на коронавирус нового типа.

Политика Памфилова не считает возможным голосование по Конституции в ЕДГ Элла Памфилова подчеркнула, что работа ЦИК по информированию граждан о голосовании по поправкам в Конституцию будет продолжена, чтобы граждане, потенциальные участники общероссийского голосования, были полностью проинформированы об их сути.

Общество Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.

Экономика России предрекли новый экономический кризис Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности.

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Армия и оружие NI восхитился российским истребителем МиГ-35 Американское издание The National Interest в статье высоко оценило современный российский истребитель четвертого поколения МиГ-35 производства "Российской самолетостроительной корпорации", который можно отнести к категории 4++.

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Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Общество Житель Бельгии заразил коронавирусом кошку Житель Бельгии заразил свою домашнюю кошку коронавирусом, сообщил в ходе пресс-конференции Федеральной государственной службы здравоохранения страны профессор Стивен Ван Гухт.

Общество «Победа» приостановила все полеты Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».

Авто В России сертифицирован новый минивэн GAC GM8 Компания GAC планирует пополнить свой модельный ряд в России еще одной моделью – новым минивэном GM8, который на данный момент завершает прохождение процедуры сертификации и должен появится у российских дилеров уже этой весной.