Коронавирус

ВедомостиВедомостиЭкономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
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Экономисты опубликовали
 открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости03:07

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Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

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Константин Сонин пояснил открытое письмо о коронавирусе

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Российские экономисты предлагают ввести жесткий карантин и предпринять более масштабные меры поддержки экономики

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Экономисты требуют ввести жесткий карантин по коронавирусу в России

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От немедленного карантина до отмены контрсанкций. Экономисты написали план по спасению России от коронавируса

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Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

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Общество

Песков назвал цель нерабочей недели

Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
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Финская фигуристка сравнила школу Тутберидзе с фабрикой

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Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Газета.Ru вчера в 02:43
Общество

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Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что с момента начала проверок соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции было привлечено к ответственности более 500 человек.
Инфо24 вчера в 09:59
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Врач заявил о переломном моменте в борьбе с коронавирусом в России

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что ближайшие две недели станут для России переломными в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 08:25
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Премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом

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REGNUM 07:27
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Элла Памфилова подчеркнула, что работа ЦИК по информированию граждан о голосовании по поправкам в Конституцию будет продолжена, чтобы граждане, потенциальные участники общероссийского голосования, были полностью проинформированы об их сути.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Lenta.ru вчера в 19:13
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Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Здоровье

Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa 02:56
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие

Российская военная колонна в Италии попала на видео

Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
РИА Новости 25 марта в 10:54
Экономика

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Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и замедления деловой активности.
Lenta.ru 03:08
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Вокалист немецкой индастриал-рок группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом после возвращения из тура по России, сообщает издание Bild.
Афиша Daily 08:14
Армия и оружие

NI восхитился российским истребителем МиГ-35

Американское издание The National Interest в статье высоко оценило современный российский истребитель четвертого поколения МиГ-35 производства "Российской самолетостроительной корпорации", который можно отнести к категории 4++.
РИА Новости 04:01
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Афиша Daily 01:40
Общество

Подсчитаны масштабы заражения коронавирусом внутри России

В службе подсчитали масштабы заражения и выяснили, что только 20 процентов пациентов заразились внутри страны через контакт с другими больными.
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Общество

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"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

Житель Бельгии заразил коронавирусом кошку

Житель Бельгии заразил свою домашнюю кошку коронавирусом, сообщил в ходе пресс-конференции Федеральной государственной службы здравоохранения страны профессор Стивен Ван Гухт.
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Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Общество

Стало известно, когда в Москве ждать пика заболеваемости коронавирусом

Коронавирус в Москве достигнет своего пика примерно в середине - конце следующей недели.
Российская газета вчера в 17:44
Общество

«Победа» приостановила все полеты

Авиакомпания «Победа» приостановила все полеты, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
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Автобусы и троллейбусы перестанут ходить как минимум до 4 апреля.
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Компания GAC планирует пополнить свой модельный ряд в России еще одной моделью – новым минивэном GM8, который на данный момент завершает прохождение процедуры сертификации и должен появится у российских дилеров уже этой весной.
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Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.
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Константин Сонин
Российский экономист
Российский экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ, сооснователь совместного бакалавриата ВШЭ и РЭШ. Кандидат физико-математических наук, с 2001 по 2013 год занимал должность профессора РЭШ и ЦЭФИР, с 2011 по 2013 год - пост проректора Российской экономической школы, в 2013-2014 годы - пост проректора ВШЭ.
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