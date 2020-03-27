Коронавирус

ВедомостиВедомостиЭкономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось
Экономисты опубликовали
 открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости03:07

Подробнее о событии

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Ведомости03:07

Экономисты призвали к введению в стране жесткого карантина в связи с коронавирусом и активным антикризисным мерам

Эхо Москвы05:03

Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Московский Комсомолец02:52

Экономисты требуют ввести жесткий карантин по коронавирусу в России

URA.Ru04:01

Экономисты призвали ввести в России жесткий карантин вместо нерабочей недели

Псковская Лента Новостей03:21

От немедленного карантина до отмены контрсанкций. Экономисты написали план по спасению России от коронавируса

Фонтанка.Ру04:37

Жесткий карантин и поддержка на триллионы: экономисты предложили план борьбы с кризисом

Forbes03:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Экономика

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат.
Газета.Ru 02:41
Экономика

Граждане России спешно снимают деньги с банковских вкладов

Москва, 27 марта 2020, 11:37 — REGNUM В России на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о введении налога на проценты по вкладам резко возросло число клиентов российских банков, которые поспешили закрыть свои вклады и забрать наличные деньги.
REGNUM 04:37
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Общество

В Татарстане зарегистрирован новый случай коронавируса

Общее число случаев заражения в республике достигло 11 В Татарстане зарегистрирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Vverh-tatarstan.ru 04:50
Экономика

Сбербанк введет новую комиссию за переводы

Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Evo-rus.com вчера в 08:34
Общество

В Севастополе подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

Первые пять случаев заражения коронавирусом подтвердили в Севастополе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
ТАСС 03:55
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу

Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло с 840 до 1036, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.
Телеканал Санкт-Петербург 04:18
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Политика

Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал распространить меры по борьбе с коронавирусом, принятые в Москве, на все регионы.
RT на русском 05:21
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Интерфакс вчера в 12:11
Транспорт

В Москве открыли новую ветку метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ).
РБК 04:29
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
REGNUM 01:40
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США

8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.
Lenta.ru 01:37
Политика

Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии

Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 04:52
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Наука

Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
Piter.tv 01:32
Футбол

«Ювентус» планирует купить игрока «Реала»

Туринский "Ювентус" планирует купить игрока мадридского "Реала" Марсело, сообщает Marca.
Газета.Ru 04:25
Общество

Опубликован перечень работников, которых не затронет «режим каникул»

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, определил перечень работников и организаций, не попадающих под режим нерабочей недели, которая продлится с 30 марта по 3 апреля.
TatCenter 01:56
Политика

Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти ведут борьбу с пандемией коронавируса «без шума и пыли».
Lenta.ru 05:20
Гаджеты

Kingmax представила SSD-накопитель PX4480 с интерфейсом PCIe 4.0

Компания Kingmax представила новый потребительский твердотельный накопитель PX4480 с интерфейсом PCIe 4.0.
3DNews 05:01
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 03:35
Общество

Twitter удалил фейк о комендантском часе в Москве

Twitter удалил ложную информацию о введении в Москве комендантского часа из-за нового коронавируса, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Роскомнадзора.
РИА Новости 04:12
Политика

Госдеп США пообещал $15 миллионов за поимку Мадуро

Газета.Ru 02:56
Общество

Путин объявил в России нерабочей следующую неделю

Президент РФ Владимир Путин в обращении к нации из-за ситуации с коронавирусом объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля.
Аргументы и Факты 25 марта в 09:26
Общество

Застрявшая на карантине Maruv обругала украинское консульство

Застрявшая на карантине Maruv обругала украинское консульство Певицу не хотят возвращать в родную страну.
Экспресс газета 04:25
Общество

ФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила признаки сговоров на рынке производителей гречневой крупы, в случае подтверждения факта картельного соглашения нарушителям грозит уголовная ответственность, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
ТАСС 04:22
Происшествия

Стали известны причины смерти трехлетнего ребенка в детсаду Петербурга

Причиной смерти трехлетней девочки в детском саду в Санкт-Петербурге могла стать асфиксия.
Известия 04:34
Общество

В «Пятерочке» вводят специальные часы посещения для пенсионеров

Гипер НН 03:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Константин Сонин
Российский экономист
Российский экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ, сооснователь совместного бакалавриата ВШЭ и РЭШ. Кандидат физико-математических наук, с 2001 по 2013 год занимал должность профессора РЭШ и ЦЭФИР, с 2011 по 2013 год - пост проректора Российской экономической школы, в 2013-2014 годы - пост проректора ВШЭ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное