с чего всё началось

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономика Граждане России спешно снимают деньги с банковских вкладов Москва, 27 марта 2020, 11:37 — REGNUM В России на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о введении налога на проценты по вкладам резко возросло число клиентов российских банков, которые поспешили закрыть свои вклады и забрать наличные деньги.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.

Общество В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.

Общество В Татарстане зарегистрирован новый случай коронавируса Общее число случаев заражения в республике достигло 11 В Татарстане зарегистрирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Экономика Сбербанк введет новую комиссию за переводы Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».

Общество Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло с 840 до 1036, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Транспорт В Москве открыли новую ветку метро Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ).

Общество У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.

Экономика России предрекли новый экономический кризис Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США 8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских.

Политика Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Общество Опубликован перечень работников, которых не затронет «режим каникул» Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, определил перечень работников и организаций, не попадающих под режим нерабочей недели, которая продлится с 30 марта по 3 апреля.

Происшествия Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина «По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Общество Twitter удалил фейк о комендантском часе в Москве Twitter удалил ложную информацию о введении в Москве комендантского часа из-за нового коронавируса, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Роскомнадзора.

Общество Путин объявил в России нерабочей следующую неделю Президент РФ Владимир Путин в обращении к нации из-за ситуации с коронавирусом объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля.