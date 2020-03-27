Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

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