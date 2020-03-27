Коронавирус

ВедомостиВедомостиЭкономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
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Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Московский Комсомолец02:52

Ведущие российские экономисты требуют ввести жесткий карантин в России

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Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

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Жесткий карантин и поддержка на триллионы: экономисты предложили план борьбы с кризисом

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Российские экономисты выступили за введение жесткого карантина в стране, чтобы избежать ошибок Италии

АБН03:31

Экономисты призвали ввести в России жесткий карантин вместо нерабочей недели

Псковская Лента Новостей03:21

«Необходим жесткий карантин»: группа экономистов обратилась к правительству России

Вечерняя Казань01:44
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Общество

Стало известно, кто не будет работать на неделе с 30 марта по 3 апреля

В среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с коронавирусом.
Newsler.ru 25 марта в 12:25
Политика

Трамп поблагодарил Китай за помощь в борьбе с коронавирусом

Глава США Дональд Трамп во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином поблагодарил Пекин за помощь и активное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец 02:41
Общество

Рогозин сдал тест на коронавирус после общения с Лещенко

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проверился на наличие коронавируса. Тест показал отрицательный результат.
News.ru 03:28
Общество

Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Крыму

В Крыму за сутки стало известно о семи новых случаях коронавируса, общее число заразившихся достигло 14 человек.
Lenta.ru 03:11
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 13:18
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru вчера в 02:15
Экономика

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат.
Газета.Ru 02:41
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня вчера в 13:33
Происшествия

В «Северстали» обнаружен первый заболевший коронавирусом

В компании "Северсталь" зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 03:25
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Общество

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Ведомости вчера в 09:49
Происшествия

В Екатеринбурге после гибели семи человек при пожаре возбуждено дело

В Екатеринбурге по факту смерти семи человек при пожаре в деревянном жилом доме возбуждено уголовное дело.
RT на русском 01:16
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Армия и оружие

В Италии российская военная колонна прошла половину пути до Бергамо

25 марта отправленная для помощи Италии в борьбе с коронавирусом российская военная колонна прошла уже половину пути до конечной точки - города Бергамо, и попала на видео.
МонаВиста 25 марта в 10:07
Общество

Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита

В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.
ТАСС вчера в 19:02
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 05:14
Происшествия

Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, лидер рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс вновь оказался в центре скандала.
Газета.Ru вчера в 16:34
Авто

В Сети показали редкую «шестерку» для Канады

Автомобильный видеоблогер Иван Зенкевич рассказал на своём ютуб-канале о редкой версии ВАЗ-2106, которая предназначалась для экспорта в Канаду.
Тарантас Ньюс 25 марта в 04:44
Общество

У Игоря Николаева диагностирована очаговая пневмония

Российская газета 02:57
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru вчера в 01:56
Общество

Губернатор Хакасии ушел на карантин

Губернатор республики Хакасия Валентин Коновалов в своем Facebook сообщил, что ушел на карантин.
ТВК 01:01
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском вчера в 06:01
Общество

ФАС выявила признаки картельного сговора продавцов гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, заявил глава ведомства Игорь Артемьев, передает «РИА Новости».
РБК 03:15
Здоровье

Доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске 02:22
Общество

В Оренбургской области на неделю закроют объекты торговли и общепита

В соответствии с указом, с 28 марта по 5 апреля в области запрещена работа всех организаций общепита.
Orenday.ru 03:32
Космос

Самый старый российский спутник вывели из эксплуатации

В июне 2002 года на орбиту запустили спутник «Экспресс-А4», который считался старейшим из функционирующих спутников связи России.
V-kosmose.com 02:50
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
Общество

В России зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом

Отмечается, что больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве — 136.
Говорит Москва вчера в 04:27
Религия

В храмах Петербурга продолжат службы, несмотря на запрет их посещения

В период с 28 марта по 5 апреля, объявленный нерабочим, храмы Северной столицы продолжат служение, несмотря на запрет посещения, в том числе, религиозных объектов.
Gazeta.SPb 01:57
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Константин Сонин
Российский экономист
Российский экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ, сооснователь совместного бакалавриата ВШЭ и РЭШ. Кандидат физико-математических наук, с 2001 по 2013 год занимал должность профессора РЭШ и ЦЭФИР, с 2011 по 2013 год - пост проректора Российской экономической школы, в 2013-2014 годы - пост проректора ВШЭ.
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