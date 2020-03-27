Коронавирус
ВедомостиЭкономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экономисты призвали ввести в России жесткий карантин вместо нерабочей недели
Псковская Лента Новостей03:21
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Общество
Стало известно, кто не будет работать на неделе с 30 марта по 3 апреля
В среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с коронавирусом.
Политика
Трамп поблагодарил Китай за помощь в борьбе с коронавирусом
Глава США Дональд Трамп во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином поблагодарил Пекин за помощь и активное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.
Общество
Рогозин сдал тест на коронавирус после общения с Лещенко
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проверился на наличие коронавируса. Тест показал отрицательный результат.
Общество
Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Крыму
В Крыму за сутки стало известно о семи новых случаях коронавируса, общее число заразившихся достигло 14 человек.
Экономика
Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Экономика
Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Происшествия
В «Северстали» обнаружен первый заболевший коронавирусом
В компании "Северсталь" зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Задержан виновник взрыва в Магнитогорске
Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Происшествия
В Екатеринбурге после гибели семи человек при пожаре возбуждено дело
В Екатеринбурге по факту смерти семи человек при пожаре в деревянном жилом доме возбуждено уголовное дело.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Армия и оружие
В Италии российская военная колонна прошла половину пути до Бергамо
25 марта отправленная для помощи Италии в борьбе с коронавирусом российская военная колонна прошла уже половину пути до конечной точки - города Бергамо, и попала на видео.
Общество
Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита
В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, лидер рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс вновь оказался в центре скандала.
Авто
В Сети показали редкую «шестерку» для Канады
Автомобильный видеоблогер Иван Зенкевич рассказал на своём ютуб-канале о редкой версии ВАЗ-2106, которая предназначалась для экспорта в Канаду.
Общество
У Игоря Николаева диагностирована очаговая пневмония
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
Общество
Губернатор Хакасии ушел на карантин
Губернатор республики Хакасия Валентин Коновалов в своем Facebook сообщил, что ушел на карантин.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Общество
ФАС выявила признаки картельного сговора продавцов гречки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, заявил глава ведомства Игорь Артемьев, передает «РИА Новости».
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
Общество
В Оренбургской области на неделю закроют объекты торговли и общепита
В соответствии с указом, с 28 марта по 5 апреля в области запрещена работа всех организаций общепита.
Космос
Самый старый российский спутник вывели из эксплуатации
В июне 2002 года на орбиту запустили спутник «Экспресс-А4», который считался старейшим из функционирующих спутников связи России.
Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Общество
В России зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусом
Отмечается, что больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве — 136.
Религия
В храмах Петербурга продолжат службы, несмотря на запрет их посещения
В период с 28 марта по 5 апреля, объявленный нерабочим, храмы Северной столицы продолжат служение, несмотря на запрет посещения, в том числе, религиозных объектов.