Текущее укрепление рубля позитивно для сдерживания внутренних цен, но негативно влияет на доходы бюджетной системы и издержки экспортеров, а также на конкурентоспособность российских производителей на внутреннем и внешнем рынках.
Из-за сжатия импорта при действующих ограничениях на использование резервных валют Центробанком и Минфином возникает проблема с избытком предложения на внутреннем рынке валюты, что приводит к укреплению курса рубля.
Европейский союз опасается голода в странах, зависящих от зерна, и поэтому изучает возможность военно-морской миссии для помощи в вывозе сельскохозяйственной продукции с Украины, сообщает издание Pais со ссылкой на источники.