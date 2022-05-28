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Экономисты ИНП РАН назвали 60–65 рублей за доллар равновесным курсом на рынке

Текущее укрепление рубля позитивно для сдерживания внутренних цен, но негативно влияет на доходы бюджетной системы и издержки экспортеров, а также на конкурентоспособность российских производителей на внутреннем и внешнем рынках.
РБК
По оценке экономистов, золотой серединой сейчас является курс в диапазоне 60–65 руб. за доллар.
РБК
По мнению учёных РАН, баланс валютного курса должен определяться рядом факторов: дефицитом бюджета, оттоком капитала и уровнем торгового баланса.
Секрет фирмы
Из-за сжатия импорта при действующих ограничениях на использование резервных валют Центробанком и Минфином возникает проблема с избытком предложения на внутреннем рынке валюты, что приводит к укреплению курса рубля.
РБК

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