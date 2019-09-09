Экономика
РБКЭкономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки
Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США.
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Хоккей
«Металлург» проиграл в первом матче под руководством Воробьева
Спорт-Экспресс 12:32
Армия и оружие
ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки
В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Российская газета 13:54
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Политика
Действующие губернаторы побеждают на выборах глав регионов России
Как отметили в «Единой России», выборы подтвердили, что партия обладает «ядерным электоратом», который даёт результат.
RT на русском 02:57
Кино
Российские фильмы «На Париж» и «Красный» покажут в США и Канаде
Первую полнометражную работу режиссера Сергея Саркисова "На Париж" и фильм "Красный" Николая Саркисова покажут в США и Канаде.
ТАСС 09:30
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Гаджеты
Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая
Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.
Аргументы и Факты 01:16
Происшествия
Суд прекратил дело в отношении автора плаката «Пудинг ЛОР»
Куйбышевский суд Петербурга прекратил дело в отношении активиста Алексея Соловьева из-за плаката "Пудинг ЛОР" в связи с отсутствием состава правонарушения, передает "МБХ медиа".
ЗакC.Ру 10:25
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Известия вчера в 05:14
Политика
Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга
Ведомости вчера в 22:25
Футбол
«Манчестер Сити» первым потратил миллиард евро на трансферы
Английский "Манчестер Сити" стал первым в истории футбола клубом, потратившим на трансферы более миллиарда евро.
Российская газета 08:25
Политика
На украинских заправках возник дефицит топлива
По словам участников указанного заседания, дефицит топлива на определенных нефтебазах связан с тем, что «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») не справляется с увеличившимся потоком грузов.
Rambler News Service 10:09
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Происшествия
СМИ сообщили о тайной госпитализации Шумахера в парижскую больницу
Легендарного автогонщика и семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера тайно госпитализировали в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду.
Известия 15:13
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Футбол
Роман Широков: «Хорошо обыгрывать Шотландию, но в Лиге наций мы не вышли из группы»
Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков призвал не оценивать сборную России по матчам с более слабыми соперниками.
Матч ТВ 15:08
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Культура
В Британии снимут сериал об отравленном Александре Литвиненко
Телепрограмма 12:15
Политика
Болтон прокомментировал обмен заключенными между Москвой и Киевом
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен заключенными между Россией и Украиной «важным событием» и выразил надежду, что «еще больше украинских заключенных вернутся к своим семьям».
Росбалт вчера в 23:59
Политика
Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru вчера в 19:01
Общество
Дженнифер Лопес пришла на фестиваль с клатчем за 370 тысяч рублей
На кинофестиваль в Торонто Дженнифер Лопес пришла с оригинальным клатчем, по виду повторяющим дизайн купюры в 100 долларов.
Bimru.ru вчера в 15:11
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Политика
Генпрокурор Украины ответил на вопрос о возможном аресте Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка ответил утвердительно на вопрос журналиста "РБК-Украина", представляет ли он себя человеком, который приходит в Верховную раду и просит об аресте экс-главы Украины Петра Порошенко.
Газета.Ru 13:46
Авто
Brabus имплантировал двигатель V12 в новый G-класс
«G V12 900» является одним из самых роскошных внедорожников, которые когда-либо видел автомобильный мир, в комплекте с 6,3-литровым V12 с турбонаддувом, выдающим 888 л.с. В то время как массивный двигатель выдает огромный пиковый крутящий момент в 1500 Нм, соответствующий мощному Bugatti Veyron Super Sport, он фактически ограничен «всего» 1200 Нм.
SpeedMe 07:00