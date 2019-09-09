Экономика

РБКРБКЭкономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки

Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки

РБК13:31

Новый индекс JP Morgan оценивает влияние твитов Трампа на финансовые рынки

REGNUM03:40

CNBC: экономисты разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки

ТАСС11:49

JP Morgan создал индекс, отслеживающий влияние твитов Трампа на фондовый рынок

Коммерсантъ12:57

Аналитики JPMorgan запустили индекс влияния твитов Трампа на рынки

Ведомости14:21

В JPMorgan создали индекс Volfefe для отслеживания влияния твитов Трампа на рынки

Интерфакс13:32

JPMorgan создал индекс влияния твитов Трампа на рынок облигаций

Вести.Финанс07:38
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
Хоккей

«Металлург» проиграл в первом матче под руководством Воробьева

Спорт-Экспресс 12:32
Армия и оружие

ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки

В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Российская газета 13:54
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Политика

Действующие губернаторы побеждают на выборах глав регионов России

Как отметили в «Единой России», выборы подтвердили, что партия обладает «ядерным электоратом», который даёт результат.
RT на русском 02:57
Кино

Российские фильмы «На Париж» и «Красный» покажут в США и Канаде

Первую полнометражную работу режиссера Сергея Саркисова "На Париж" и фильм "Красный" Николая Саркисова покажут в США и Канаде.
ТАСС 09:30
Политика

Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве

РБК 06:18
Политика

В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Гаджеты

Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая

Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.
Аргументы и Факты 01:16
Происшествия

Суд прекратил дело в отношении автора плаката «Пудинг ЛОР»

Куйбышевский суд Петербурга прекратил дело в отношении активиста Алексея Соловьева из-за плаката "Пудинг ЛОР" в связи с отсутствием состава правонарушения, передает "МБХ медиа".
ЗакC.Ру 10:25
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия вчера в 05:14
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Политика

Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга

Ведомости вчера в 22:25
Футбол

«Манчестер Сити» первым потратил миллиард евро на трансферы

Английский "Манчестер Сити" стал первым в истории футбола клубом, потратившим на трансферы более миллиарда евро.
Российская газета 08:25
Политика

На украинских заправках возник дефицит топлива

По словам участников указанного заседания, дефицит топлива на определенных нефтебазах связан с тем, что «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») не справляется с увеличившимся потоком грузов.
Rambler News Service 10:09
Политика

Делегация из США приехала в Крым

В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Происшествия

СМИ сообщили о тайной госпитализации Шумахера в парижскую больницу

Легендарного автогонщика и семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера тайно госпитализировали в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду.
Известия 15:13
Происшествия

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Футбол

Роман Широков: «Хорошо обыгрывать Шотландию, но в Лиге наций мы не вышли из группы»

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков призвал не оценивать сборную России по матчам с более слабыми соперниками.
Матч ТВ 15:08
Происшествия

Суд арестовал напавшего на дом Эллы Памфиловой

REGNUM 12:22
Экономика

Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
Политика

Южная Осетия закрыла границу с Грузией

О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Культура

В Британии снимут сериал об отравленном Александре Литвиненко

Телепрограмма 12:15
Политика

Болтон прокомментировал обмен заключенными между Москвой и Киевом

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен заключенными между Россией и Украиной «важным событием» и выразил надежду, что «еще больше украинских заключенных вернутся к своим семьям».
Росбалт вчера в 23:59
Политика

Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru вчера в 19:01
Общество

Дженнифер Лопес пришла на фестиваль с клатчем за 370 тысяч рублей

На кинофестиваль в Торонто Дженнифер Лопес пришла с оригинальным клатчем, по виду повторяющим дизайн купюры в 100 долларов.
Bimru.ru вчера в 15:11
Происшествия

В ДТП в Пензенской области погибли три человека

По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Политика

Генпрокурор Украины ответил на вопрос о возможном аресте Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка ответил утвердительно на вопрос журналиста "РБК-Украина", представляет ли он себя человеком, который приходит в Верховную раду и просит об аресте экс-главы Украины Петра Порошенко.
Газета.Ru 13:46
Авто

Brabus имплантировал двигатель V12 в новый G-класс

«G V12 900» является одним из самых роскошных внедорожников, которые когда-либо видел автомобильный мир, в комплекте с 6,3-литровым V12 с турбонаддувом, выдающим 888 л.с. В то время как массивный двигатель выдает огромный пиковый крутящий момент в 1500 Нм, соответствующий мощному Bugatti Veyron Super Sport, он фактически ограничен «всего» 1200 Нм.
SpeedMe 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
JPMorgan Chase
Американская компания
Американский финансовый холдинг, образовавшийся в результате слияния нескольких крупных банков США. Штаб-квартира банка находится в Нью-Йорке, на Манхэттене. Входит в «большую четвёрку» банков США, наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное