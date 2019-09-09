Экономика
РБКЭкономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки
Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США.
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Футбол
Сборная Хорватии упустила победу над Азербайджаном
Сборная Азербайджана на своем поле сыграла вничью с командой Хорватии (1:1) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Е. На 11-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кривоцюк подыграл себе рукой в штрафной площади.
LiveSport.ru 14:16
Политика
СМИ рассказали о еще одной попытке «эвакуации» шпиона США из России
СМИ стали проявлять к нему интерес и ЦРУ приняло попытку вывезти шпиона.
Известия 23:11
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Кино
Михалков назвал «Оскар» политизированной премией
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.
Известия 16:27
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Наука
Аутисты разобрались в социальных взаимодействиях лучше нейротипичных людей
Исследование на примере почти семи тысяч добровольцев показало, что люди с расстройствами аутистического спектра хоть и плохо понимают эмоции и переживания других людей, в целом прекрасно разбираются в социальных взаимодействиях между ними.
N+1 13:27
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Российская газета 00:55
Общество
Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов
В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.
Lenta.ru 20:17
Политика
Свидетель по делу МН17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по делу о крушении лайнера Boeing на Украине в 2014 году Владимир Цемах, находясь под стражей на Украине, отказался от сделки со следствием.
Life.ru вчера в 09:50
Футбол
Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборе Евро-2020
В Калининграде прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Казахстана.
Мойка78 16:56
Общество
Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»
РИА Новости 20:48
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 07 сентября в 01:59
Хоккей
Кучеров считает,что он непопулярен в России
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выразил мнение, что в России у него не очень большая популярность.
Sportbox.RU 19:25
Армия и оружие
Европол: в конфликте на востоке Украины участвовали кавказские боевики
Как сообщил представитель полицейского агентства Европейского союза Европол со ссылкой на доклад о террористических угрозах в 2018 году, следователями организации было зафиксировано участие в боевых действиях на Украине боевиков с Кавказа, предположительно ранее воевавших в Ираке и Сирии.
Московский Комсомолец 19:14
Политика
Президент назначил нового начальника новосибирской полиции
Коммерсантъ Новосибирск 07:35
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru 05:28
Экономика
Глава Сбербанка Герман Греф обвинил алтайскую власть в хищении средств
Герман Греф, Глава Сбербанка: Губернатору (Олегу Хорохордину, - прим. ред.) может это будет неловко сказать, но средства были похищены предыдущей командой (губернатора Александра Бердникова, - прим.ред.). Кроме того, алтайские власти вытащили тину из озера и перекрыли ею дренаж озера.
Алтапресс 07 сентября в 05:33
Финансы
Россия осталась без чистого государственного долга
Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБК 17:00
Политика
Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17
Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
Труд 03:59
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Происшествия
В Китае суд приговорил к смертной казни похитителя ребенка
Суд города Сианя приговорил Лин Юаньцзе к смертной казни, а его сообщник Чжао Юйхао получил пожизненный тюремный срок, сообщает ТАСС.
Российская газета 22:36
Теннис
Андрееску не ожидала такой шумихи от ее победы на US Open
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску дала понять, что не ожидала такого внимания со стороны журналистов после победы на US Open.
Спорт-Экспресс 18:57
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru 07:21