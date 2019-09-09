Экономика

РБКРБКЭкономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки

Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США.
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Экономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки

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Новый индекс JP Morgan оценивает влияние твитов Трампа на финансовые рынки

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CNBC: экономисты разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки

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Аналитики JPMorgan запустили индекс влияния твитов Трампа на рынки

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В JPMorgan создали индекс Volfefe для отслеживания влияния твитов Трампа на рынки

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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
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Бородюк: «Некоторые игроки сборной России разочаровали. Пиара много, но им еще многому надо учиться»

Надо брать пример со сборной Бельгии, там игроки играют в АПЛ, сразу решают задачу, с Шотландией на перерыв ушли со счетом 3:0. Возможно, стоило поставить в старте тот выигрышный и сыгранный состав, который начинал матч с Шотландией, но тренерскому штабу виднее, они видят состояние игроков.
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В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

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Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.
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Финансы

Чистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Политика

«Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти

Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.
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МВФ приезжает с миссией на Украину

Во вторник, 10 сентября, представители Международного валютного фонда (МВФ) приедут на Украину для обсуждения новой программы сотрудничества с властями страны.
Газета.Ru 01:14
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Мадуро собрал Совет по нацбезопасности из-за угрозы агрессии Колумбии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что созывает Совет по национальной безопасности из-за угрозы военной агрессии со стороны Колумбии.
Московский Комсомолец вчера в 22:17
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Вести.Ru вчера в 15:50
Космос

SpaceX: спутники Starlink могут заработать к лету 2020

Первые спутники Starlink компания запустила в конце мая, и тогда глава компании Илон Маск объявил, что нужно еще шесть запусков, чтобы сеть обеспечила хотя бы частичное покрытие.
Хайтек+ вчера в 03:51
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

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В Нур-Султане, Алма-Ате и Караганде пройдут Дни России

Проведение Дней России в Нур-Султане, Алма-Ате и Караганде обсудили заместитель министра культуры России Алла Манилова и министр культуры и спорта Казахстана Актота Раимкулова.
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Политика

Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион.
РИА Новости вчера в 23:45
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Песков объяснил отсутствие Путина на встрече освобожденных россиян

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Столичный областной перинатальный центр признали лучшим в России

В рамках национальной премии «Репродуктивное завтра России» столичный областной перинатальный центр, расположенный в Балашихе, был признан лучшим.
Вечерняя Москва вчера в 13:01
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Прожиточный минимум забайкальских пенсионеров поднимут в 2020 году

Прожиточный минимум забайкальских пенсионеров в 2020 году вырастет до 9829 рублей.
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Врач Алексей Едемский: не советую пользоваться дезодорантом ежедневно

По словам врача, дезодорант следует использовать «интервально», чередуя периоды его применения с периодами без использования средства.
MedikForum.ru вчера в 12:21
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На Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу

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Apple нарушила китайские законы при производстве iPhone

По сообщениям американского издания Bloomberg, Apple и Foxconn были обвинены правозащитной группой China Labor Watch в нарушении китайского трудового законодательства.
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Один человек погиб в результате пожара в гостинице в Сочи

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Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
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Российский фильм «Дылда» показали на кинофестивале в Торонто

Российский фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова представили на международном кинофестивале в Торонто, который проходит с 5 по 15 сентября.
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Семин назвал сроки восстановления травмированных игроков

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ход восстановления выбывших в лазарет футболистов.
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Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

В День красоты, который отмечается 9 сентября, туристический сайт о путешествиях по России опубликовал рейтинг городов страны, где живут самые красивые девушки.
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Шойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной», сообщает «РИА Новости».
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Рогозин пообещал завершить летные испытания корабля «Орел» к 2028 году

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Северная Корея вновь запустила неопознанные снаряды

Два неопознанных снаряда были запущены с территории Северной Кореи во вторник, 10 сентября.
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В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи

Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru вчера в 01:48
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Порье: побежден, но со мной не покончено

Газета.Ru вчера в 16:00
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