Экономика
РБКЭкономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки
Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США.
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JP Morgan создал индекс, отслеживающий влияние твитов Трампа на фондовый рынок
Коммерсантъвчера в 12:57
В JPMorgan создали индекс Volfefe для отслеживания влияния твитов Трампа на рынки
Интерфаксвчера в 13:32
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
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Надо брать пример со сборной Бельгии, там игроки играют в АПЛ, сразу решают задачу, с Шотландией на перерыв ушли со счетом 3:0. Возможно, стоило поставить в старте тот выигрышный и сыгранный состав, который начинал матч с Шотландией, но тренерскому штабу виднее, они видят состояние игроков.
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В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
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Шнуров отреагировал на выступление Билана в Самаре
Газета.Ru 01:48
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В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми
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Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.
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Во вторник, 10 сентября, представители Международного валютного фонда (МВФ) приедут на Украину для обсуждения новой программы сотрудничества с властями страны.
Газета.Ru 01:14
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что созывает Совет по национальной безопасности из-за угрозы военной агрессии со стороны Колумбии.
Московский Комсомолец вчера в 22:17
Происшествия
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Вести.Ru вчера в 15:50
Космос
SpaceX: спутники Starlink могут заработать к лету 2020
Первые спутники Starlink компания запустила в конце мая, и тогда глава компании Илон Маск объявил, что нужно еще шесть запусков, чтобы сеть обеспечила хотя бы частичное покрытие.
Хайтек+ вчера в 03:51
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
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Российская газета вчера в 06:23
Культура
В Нур-Султане, Алма-Ате и Караганде пройдут Дни России
Проведение Дней России в Нур-Султане, Алма-Ате и Караганде обсудили заместитель министра культуры России Алла Манилова и министр культуры и спорта Казахстана Актота Раимкулова.
REGNUM 01:27
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко: «Муж бил меня. Сказала, убью его, если продолжит»
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
Песков объяснил отсутствие Путина на встрече освобожденных россиян
Взгляд.ру вчера в 06:39
Здоровье
Столичный областной перинатальный центр признали лучшим в России
В рамках национальной премии «Репродуктивное завтра России» столичный областной перинатальный центр, расположенный в Балашихе, был признан лучшим.
Вечерняя Москва вчера в 13:01
Экономика
Прожиточный минимум забайкальских пенсионеров поднимут в 2020 году
Прожиточный минимум забайкальских пенсионеров в 2020 году вырастет до 9829 рублей.
Заб.Ру вчера в 23:00
Здоровье
Врач Алексей Едемский: не советую пользоваться дезодорантом ежедневно
По словам врача, дезодорант следует использовать «интервально», чередуя периоды его применения с периодами без использования средства.
MedikForum.ru вчера в 12:21
Культура
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу
Росбалт вчера в 11:03
Гаджеты
Apple нарушила китайские законы при производстве iPhone
По сообщениям американского издания Bloomberg, Apple и Foxconn были обвинены правозащитной группой China Labor Watch в нарушении китайского трудового законодательства.
Ferra вчера в 03:23
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в гостинице в Сочи
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Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
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Российский фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова представили на международном кинофестивале в Торонто, который проходит с 5 по 15 сентября.
iReactor 00:08
Футбол
Семин назвал сроки восстановления травмированных игроков
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ход восстановления выбывших в лазарет футболистов.
Газета.Ru 01:51
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
В День красоты, который отмечается 9 сентября, туристический сайт о путешествиях по России опубликовал рейтинг городов страны, где живут самые красивые девушки.
Газета.Ru вчера в 13:25
Политика
Шойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной», сообщает «РИА Новости».
РБК вчера в 21:10
Армия и оружие
Рогозин пообещал завершить летные испытания корабля «Орел» к 2028 году
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Северная Корея вновь запустила неопознанные снаряды
Два неопознанных снаряда были запущены с территории Северной Кореи во вторник, 10 сентября.
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Общество
В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи
Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru вчера в 01:48
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Порье: побежден, но со мной не покончено
Газета.Ru вчера в 16:00