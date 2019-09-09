Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США.

Экономика Минфин предложил новую систему пенсионных накоплений "Среди основных элементов – исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы министерства.

Гаджеты Intel готовит бюджетный мини-компьютер По данным инсайдера, компания Intel готовит мини-компьютер NUC 8 Rugged.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Финансы Россия осталась без чистого государственного долга В 2017 году аналитики Sberbank CIB указывали, что Россия может нарастить общий долг на 50% без угрозы финансовой стабильности и тем самым отчасти решить проблему медленного роста.

Технологии Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Политика Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.

Происшествия В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Транспорт Собянин дал старт проходке участка метро «Карамышевская – Мневники» В Москве началась проходка двухпутного перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" до станции "Мневники" на западном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

Происшествия В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке поверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.

Экономика Российский рост цен на жилье обогнал мир Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).

Политика В России могут ввести новый православный выходной По мнению парламентариев, новый нерабочий праздничный станет «данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества» и подтверждением «особой роли православия в истории России».

Технологии Регулятор США обвинил производителя вейпов Juul в некорректной рекламе Федеральное управление США по контролю качества продуктов и медикаментов (FDA) направило крупному производителю вейпов и электронных сигарет Juul официальное предупреждение о том, что компания применяет некорректные маркетинговые приемы, характеризуя в маркировке и рекламе свои продукты как «на 99% более безопасные», «существенно безопасные», «абсолютно безопасные» по сравнению с сигаретами.

Кино В кинотеатрах сети «Каро» откроются магазины комиксов В ближайшие полгода киносеть «Каро»планирует открыть в своих кинотеатрах пять магазинов, продающих комиксы и лицензионные товары по мотивам кинофраншиз Marvel и DC Comics, а также других фильмов и сериалов.

Политика Названа цена отмены визита Трампа в Данию Полиция Дании потратила около 4 млн крон (примерно 600 тыс. долларов) на подготовку к визиту Дональда Трампа, который был запланирован на 2-3 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Политика Лидер московских единороссов признал поражение Поражение на выборах в Мосгордуму признал секретарь городского отделения «Единой России» Андрей Метельский, 9 сентября сообщает РИА Новости.

Культура Владимиру Этушу открыли памятник на Новодевичьем кладбище Ранее вдова артиста рассказала, что памятник поставили раньше, но его оформление завершили только сейчас.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.