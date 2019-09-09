Экономика
РБКЭкономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки
Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Экономика
Минфин предложил новую систему пенсионных накоплений
"Среди основных элементов – исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы министерства.
Москва 24 07 сентября в 03:04
Гаджеты
Intel готовит бюджетный мини-компьютер
По данным инсайдера, компания Intel готовит мини-компьютер NUC 8 Rugged.
Astera 13:18
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости 06 сентября в 17:41
Финансы
Россия осталась без чистого государственного долга
В 2017 году аналитики Sberbank CIB указывали, что Россия может нарастить общий долг на 50% без угрозы финансовой стабильности и тем самым отчасти решить проблему медленного роста.
РБК 17:00
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Политика
США ещё рассматривают санкции в отношении Турции за покупку С-400
RT на русском 09:59
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Транспорт
Собянин дал старт проходке участка метро «Карамышевская – Мневники»
В Москве началась проходка двухпутного перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" до станции "Мневники" на западном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
ТВ Центр 09:29
Происшествия
В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов
В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке поверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.
РБК 18:12
Экономика
Российский рост цен на жилье обогнал мир
Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
Lenta.ru 06:29
Политика
В России могут ввести новый православный выходной
По мнению парламентариев, новый нерабочий праздничный станет «данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества» и подтверждением «особой роли православия в истории России».
Рамблер 08:13
Технологии
Регулятор США обвинил производителя вейпов Juul в некорректной рекламе
Федеральное управление США по контролю качества продуктов и медикаментов (FDA) направило крупному производителю вейпов и электронных сигарет Juul официальное предупреждение о том, что компания применяет некорректные маркетинговые приемы, характеризуя в маркировке и рекламе свои продукты как «на 99% более безопасные», «существенно безопасные», «абсолютно безопасные» по сравнению с сигаретами.
Коммерсантъ 14:00
Кино
В кинотеатрах сети «Каро» откроются магазины комиксов
В ближайшие полгода киносеть «Каро»планирует открыть в своих кинотеатрах пять магазинов, продающих комиксы и лицензионные товары по мотивам кинофраншиз Marvel и DC Comics, а также других фильмов и сериалов.
Retailer.ru 05:25
Политика
Названа цена отмены визита Трампа в Данию
Полиция Дании потратила около 4 млн крон (примерно 600 тыс. долларов) на подготовку к визиту Дональда Трампа, который был запланирован на 2-3 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Взгляд.ру 14:00
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика
Лидер московских единороссов признал поражение
Поражение на выборах в Мосгордуму признал секретарь городского отделения «Единой России» Андрей Метельский, 9 сентября сообщает РИА Новости.
Красная весна 07:47
Культура
Владимиру Этушу открыли памятник на Новодевичьем кладбище
Ранее вдова артиста рассказала, что памятник поставили раньше, но его оформление завершили только сейчас.
Орфей 09:19
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
РИА Новости 12:06
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проходящими в Крыму выборами в местные органы власти.
News.ru вчера в 08:21