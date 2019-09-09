Экономика

РБКРБКЭкономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки

Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США.
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Экономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки

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Новый индекс JP Morgan оценивает влияние твитов Трампа на финансовые рынки

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CNBC: экономисты разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки

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