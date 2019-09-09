Экономика
РБКЭкономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки
Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 16:47, Вашингтон
Экономика
HTC в квартальном отчете показала рост выручки
За восемь месяцев выручка оказалась на 47,11% меньше, чем годом ранее. При этом в квартальном отчете указали рост 66,72%.
Astera 13:16
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru 15:17
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:21
Политика
Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме
Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Московской городской думе после обработки 100% протоколов, у КПРФ — 13 мест, у "Яблока" и "Справедливой России" — по три, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
РИА Новости 01:55
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Футбол
Россия — Казахстан 1:0
RT на русском 16:34
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском 15:35
Футбол
Видео дня: защитнику «Уикома» удались два «сухих листа» за матч
Футболисты называют такие мячи сухими листами.
Советский спорт 15:24
Авто
Volkswagen выводит на рынок самый дешёвый седан Jetta VA3
Осенью текущего года бюджетный суббренд Volkswagen выведет на рынок самый дешевый седан Jetta VA3.
Новые автомобили 11:42
Футбол
Варан предположил, что Ареола навяжет конкуренцию Куртуа в «Реале»
Защитник «Реала» Рафаэль Варан предположил, что его новый одноклубник Альфонс Ареола может составить конкуренцию основному вратарю мадридцев Тибо Куртуа.
Матч ТВ 14:03
Кино
Умер актер из фильмов Сталлоне и Чака Норриса Джон Уэсли
Российская газета 08:36
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета 16:10
Происшествия
В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель
В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.
Коммерсантъ 05:12
Политика
Пушков: Скандалы вокруг Google и Facebook весьма показательны
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал попытку компаний Google и Facebook целенаправленно оказать влияние на итоги выборов в России.
Новостной фронт 15:50
Футбол
«В Катаре Жирков с капельницей в руке не испортит картину». Дзюба — о сборной и новом контракте
Перед отборочным матчем сборной России против сборной Казахстана капитан нашей национальной команды Артем Дзюба дал корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу интервью, из которого вы узнаете: как он мучился после победы над Шотландией; что ждет Вячеслава Караваева в Петербурге; почему Артем не уехал в Англию летом; в чем причина неудачной игры "Зенита" в августе.
Sport24.ru 12:05
Финансы
ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро
Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
РБК 09:37
Экономика
Банк Испании отрицает, что Каракас переводит через него крупные суммы
Банк Испании отрицает, что венесуэльское правительство проводит через него трансакции на крупные суммы, заявили РИА Новости в пресс-службе банка.
ПРАЙМ 14:49
Экономика
Российский рост цен на жилье обогнал мир
Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
Lenta.ru 06:29
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Наука
Впервые изображена структура, объединяющая частицу и античастицу
Майорановскими фермионами могут считаться любые частицы, которые одновременно проявляют свойства своих же античастиц, то есть имеют противоположные по знаку электрический и цветовой заряды и некоторые квантовые числа.
Naked Science 03 сентября в 20:02
Шоу-бизнес
Пугачева прокомментировала снос своего замка после жалобы соседей
Напомним, что ранее в СМИ проходила информация о том, что жители деревни, а также некоторые общественники, раскритиковали строительство Максимом Галкиным многоэтажного загородного дома, который прозвали замком.
Московский Комсомолец 06:03
Политика
Россия и США договорились вместе бороться с терроризмом
Москва и Вашингтон пришли к соглашению ежегодно проводить диалог высокого уровня по противостоянию терроризму.
Lenta.ru 15:43
Наука
Состав и численность группы неандертальцев определён по их следам
Состав и численность группы неандертальцев определён учеными-антропологами по их следам.
Ugpressa.ru 16:34
Интернет
Браузер Vivaldi выходит на Android
Компания Vivaldi анонсировала выход первой полноценной версии своего фирменного браузера для смартфонов, работающих под управлением ОС Ansroid.
Дни24 12:12
Энергетика
Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии
В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
РБК 09:14
Политика
Связи Трампа с Украиной проверят
В обращении демократы потребовали предоставить документы, связанные с попытками Трампа и Джулиани «манипулировать украинской системой правосудия, чтобы помочь переизбранию президента и, возможно, дискредитировать политического оппонента».
Lenta.ru 14:54