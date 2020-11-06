Экономисты НИУ ВШЭ считают возможным увеличить налоги для состоятельных россиян
Эксперты НИУ ВШЭ считают возможным повышение налога на личные доходы богатых россиян и свободные средства корпораций, если эти деньги не инвестируются в экономику. Об этом говорится в отзыве университета на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
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Экономисты НИУ ВШЭ считают возможным увеличить налоги для состоятельных россиян
RT на русскомвчера в 12:32