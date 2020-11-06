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Экономисты НИУ ВШЭ считают возможным увеличить налоги для состоятельных россиян

Эксперты НИУ ВШЭ считают возможным повышение налога на личные доходы богатых россиян и свободные средства корпораций, если эти деньги не инвестируются в экономику. Об этом говорится в отзыве университета на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
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RT на русском

Экономисты НИУ ВШЭ считают возможным увеличить налоги для состоятельных россиян

RT на русскомвчера в 12:32
Lenta.ru

Российские сенаторы не согласились повысить налоги для богатых

Lenta.ruвчера в 09:12
Коммерсантъ

ВШЭ предложила повысить НДФЛ для богатых и налог на прибыль

Коммерсантъвчера в 23:31
URA.Ru

Москвичи получат еще больше денег от нового налога для богатых. «Остальным ничего не перепадет»

URA.Ruвчера в 03:29
ПРАЙМ

Эксперты предложили повысить налоги для богатых россиян

ПРАЙМвчера в 01:26
РИА Новости

В Совфеде прокомментировали предложение ВШЭ поднять налоги для богатых

РИА Новостивчера в 04:39
РБК

ВШЭ предложила поднять налоги на доходы состоятельных россиян

РБКвчера в 16:00

В Карабах отправилась первая группа добровольцев из Абхазии

Первая группа абхазских добровольцев отправилась в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, заявил на своей странице в Facebook помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба.
РИА Новостивчера в 10:26

ФАС не видит предпосылок для дальнейшего роста цен на сахар

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжает расследование на рынке сахара, объективных экономических предпосылок для дальнейшего роста цен в РФ нет, считает начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.
ТАССвчера в 11:50

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ТАСС Наука вчера в 14:00

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3DNewsвчера в 17:04

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Инфекционист Алексей Сигидаев, который руководит сейчас сводным медицинским отрядом Минобороны РФ в Курганской области, заявил, что единственной причиной катастрофы с распространением COVID-19 в регионе являются сами местные врачи.
Znak.comвчера в 05:53