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Эксперты НИУ ВШЭ считают возможным повышение налога на личные доходы богатых россиян и свободные средства корпораций, если эти деньги не инвестируются в экономику. Об этом говорится в отзыве университета на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.