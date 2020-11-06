Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Экономисты НИУ ВШЭ считают возможным увеличить налоги для состоятельных россиян

Эксперты НИУ ВШЭ считают возможным повышение налога на личные доходы богатых россиян и свободные средства корпораций, если эти деньги не инвестируются в экономику. Об этом говорится в отзыве университета на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.В источнике
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Эксперты оценили предложение о повышении налогов

ПРАЙМ20:29
Коммерсантъ

ВШЭ предложила повысить НДФЛ для богатых и налог на прибыль

Коммерсантъвчера в 23:31
Lenta.ru

Российские сенаторы не согласились повысить налоги для богатых

Lenta.ruвчера в 09:12
РИА Новости

В Совфеде прокомментировали предложение ВШЭ поднять налоги для богатых

РИА Новостивчера в 04:39
URA.Ru

Москвичи получат еще больше денег от нового налога для богатых. «Остальным ничего не перепадет»

URA.Ruвчера в 03:29
RT на русском

Экономисты НИУ ВШЭ считают возможным увеличить налоги для состоятельных россиян

RT на русскомвчера в 12:32
РБК

ВШЭ предложила поднять налоги на доходы состоятельных россиян

РБКвчера в 16:00

Обследования Навального в России не выявили у него отравления

В Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу заявили, что после госпитализации в Омске Алексею Навальному провели ряд исследований, которые не выявили у него каких-либо следов отравления.
Обследования Навального в России не выявили у него отравления
RT на русскомвчера в 04:31

Сборная России по хоккею молодежным составом победила Финляндию

Руководство Федерации хоккея России приняло решение отправить на турнир молодежную сборную, которой в декабре-январе предстоит выступить на чемпионате мира в Эдмонтоне, сообщает «Советский спорт».
Сборная России по хоккею молодежным составом победила Финляндию
МедиаКорСетьвчера в 06:30

В ВОЗ дали оценку ситуации с коронавирусом в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила в эфире телеканала "Россия 24", что ей трудно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в стране, однако на пандемию можно влиять, чтобы остановить перенос инфекции.
РИА Новости23:16

«Саутгемптон» одержал победу над «Ньюкаслом» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Ньюкасл Юнайтед» Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» в городе Саутгемптон и закончилась победой хозяев со счётом 2:0. Уже на 7-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Саутгемптона» Че Адамс.
Чемпионат16:53

Замминистра омского Минздрава подала в отставку после скандала со скорыми

Заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова, ранее отвечавшая за оказание скорой помощи населению, написала заявление на увольнение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Омской области.
РИА Новостивчера в 05:45

Войска Азербайджана понесли тяжелые потери на востоке Карабаха

Представительница Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что развернутое наступление у города Шуши было отброшено силами Армии обороны Нагорно-Карабахкой Республики к изначальным позициям, а азербайджанские войска понесли тяжелые потери в живой силе и технике.
ФАН5 ноября в 11:59

Суд арестовал земельный участок и жилой дом Фургала в Подмосковье

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на земельный участок площадью четверть гектара и недостроенный дом в Подмосковье, принадлежащие обвиняемому в организации убийств экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
ТАСС22:02