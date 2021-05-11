"Ведомости" изучили доклад ВШЭ "Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи". В нём говорится, что в отличие от богатейших государств на планете, в нашей стране высокий уровень образования не конвертируется в эффективную производительность труда.

С чего всё началось Жизненный цикл знаний и навыков российского работника: мощный старт и быстрая деградация, поскольку лишь около 12% населения в возрасте 25–64 лет проходят то или иное переобучение, — говорится в докладе. News.ru 05:28