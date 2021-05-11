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Экономисты НИУ ВШЭ выяснили причину низкой производительности труда в России

"Ведомости" изучили доклад ВШЭ "Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи". В нём говорится, что в отличие от богатейших государств на планете, в нашей стране высокий уровень образования не конвертируется в эффективную производительность труда.В источнике
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С чего всё началось

Жизненный цикл знаний и навыков российского работника: мощный старт и быстрая деградация, поскольку лишь около 12% населения в возрасте 25–64 лет проходят то или иное переобучение, — говорится
 в докладе.

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