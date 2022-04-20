После обнаружения на херсонском военном заводе схрона с оружием и взрывчаткой российские силовики проводят в городе и по области рейды по выявлению диверсионных групп, оставленных Службой безопасности Украины (СБУ) при бегстве из города, сообщил источник в силовых структурах.