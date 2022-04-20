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Экономисты НИУ ВШЭ заявили о сходствах и различиях кризисов 2020 и 2022 годов в России

В исследовании, которое возглавила экономист Наталья Акиндинова, эксперты НИУ ВШЭ обозначили основные сходства и различия экономического положения в России 2020 и 2022 годах.
Lenta.ru
В годовом выражении на 15 апреля инфляция составила 17,6%, подсчитало Минэкономразвития.
РБК
На фоне санкций и ухода многих западных компаний из России резко снизился объем международных авиаперевозок и выездного туризма, сократилось предложение многих импортных товаров длительного пользования.
РБК
Прогнозируется, что длительность кризиса предложения будет зависеть от того, возобновят ли работу приостановившие деятельность компании.
Петербургский дневник

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НИУ ВШЭ: ковидный и санкционный экономические кризисы имеют общие черты
Экономика сегодня18:42
Экономисты НИУ ВШЭ заявили о сходствах и различиях кризисов 2020 и 2022 годов в России
Lenta.ru18:07
Экономисты назвали сходства и различия ковидного и санкционного кризисов
РБК17:00
Экономисты назвали сходства и различия пандемийного и санкционного кризисов
Forbes17:00
Эксперты НИУ ВШЭ оценили динамику инфляции из-за санкций
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RT на русскомвчера в 10:35

Юрист Финогенова: допвыплаты от государства полагаются ветеранам ВОВ и инвалидам

Пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты и доплаты от государства — разовые или ежемесячные.
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара отказывается быть гарантом для Украины по примеру пятого пункта Устава НАТО.
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Der Tagesspiegel: в Берлине расследуют более 200 дел по преступлениям против русскоязычных

В Берлине ведётся расследование более чем 200 дел в связи с преступлениями против русскоязычных.
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Посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД страны из-за заявлений российского внешнеполитического ведомства на тему запрета Кишиневом ношения георгиевских ленточек, сообщил пресс-секретарь МИД Молдавии Даниэл Водэ в Facebook (владелец соцсети Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России).
РБК17:41

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Глава Чечни Кадыров сообщил о ликвидации украинского националиста Геннадия Щербака

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