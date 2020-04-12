Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЭкономисты ВЭБа оценили потери экономики России от коронавируса

Доля экономики, функционирующей в режиме самоизоляции населения в апреле-июне, составит около 60%, это приведет к потере ВВП страны 3,4 трлн рублей, экономика во II квартале просядет на 18%, говорится в подготовленном институтом ВЭБа докладе "Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры".
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с чего всё началось

Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян

Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.
РБК07:14

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Эксперты ВЭБ предсказали падение доходов россиян на 17,5% во II квартале

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ВЭБ предрек россиянам серьезное падение реальных доходов из-за коронавируса

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Lenta.ru10:41

Экономика России в апреле–июне 2020 года может упасть на 18%, а реальные доходы россиян — на 17,5%

Эхо Москвы09:32

Эксперты ВЭБ оценили влияние коронавируса на экономику и доходы россиян

РИА Новости12:10

Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян

РБК07:14
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YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки

Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
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РБК 12:11
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Общество

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Общество

Рогозин обвинил НАСА и SpaceX в демпинге

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У России вряд ли получится снять все ограничительные меры из-за коронавируса ко Дню Победы.
РБК 08:09
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Религия

Православные верующие отмечают Вербное воскресенье

ГТРК Алания 04:16
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Общество

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МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
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Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
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Общество

Вирусолог пригрозил новой волной эпидемии после отмены карантина

Новая эпидемия заболевания COVID-19 может возникнуть после снятия карантинных ограничений.
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Транспорт

Москва отменяет железнодорожное сообщение с Архангельском в мае

С 13 мая отменены поезда сообщением Москва-Архангельск.
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Политика

Президент Чехии осудил снос памятника Коневу

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Житель дома на юго-западе Москвы устроил стрельбу из-за доли собственности на квартиру, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье вечером информированный источник.
Интерфакс 12:35
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Шоу-бизнес

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В марте прошлого года Юлиан и Анастасия устроили пышную свадьбу.
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Происшествия

Гражданин Армении с коронавирусной инфекцией умер в Воронеже

Гражданин Армении с лабораторно подтвержденным коронавирусом, приехавший из Москвы, умер в воскресенье в больнице Воронеже.
ТАСС 12:36
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Общество

Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:17
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

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РБК 02:17
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Экономика

Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
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Энергетика

Вице-президент «Лукойла» сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун в интервью РБК заявил о том, что благодаря заключению сделки странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти России будет получать до 80 миллионов долларов дохода каждый день.
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Общество

ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
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Транспорт

РЖД отменят 32 поезда дальнего следования

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Lenta.ru 11:47
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Кино

Сценарист Гари Доберман снимет фильм по роману Стивена Кинга

Производством картины будет заниматься компания New Line Cinema. Роман «Жребий» был опубликован в 1975 году.
Inc-news.ru 10:31
Шоу-бизнес

Друг Татьяны Булановой рассказал о ее состоянии после госпитализации

Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована с подозрением на инсульт Актер сообщил, что Буланова находится в сознании, и причин для паники нет.
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Общество

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
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Происшествия

В Черногории задержали митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия

В Черногории полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица, сообщил ТАСС епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий.
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В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
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Хоккей

Скончался 25-летний хоккеист «Эдмонтона» Кейв

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Наука

Ученые объяснили опасность коронавируса для курильщиков

Авторы исследования утверждают, что уровень фермента одинаково завышен у больных коронавирусом и курильщиков.
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Соловьев раскритиковал комментатора Уткина за высказывание о России

Телеведущий Владимир Соловьев оценил высказывание бывшего спортивного комментатора Василия Уткина о России.
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