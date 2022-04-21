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Экономисты ВШЭ объяснили сходство санкционного и коронавирусного кризисов

Санкционные и коронавирусные кризисы имеют неэкономическую природу и сопровождаются падением рубля и инфляцией.
ФАН
Особенности Несмотря на то что оба кризиса на начальных стадиях сопровождались девальвацией рубля, ситуации в 2020-м и 2022-м существенно различаются, указывают авторы доклада.
Forbes
Быстрое восстановление курса «дает надежду на торможение роста потребительских цен», отмечают экономисты.
Forbes
Если кризис 2020 года вызвал временное, хотя и сильное отклонение ВВП от потенциального уровня, то теперь российская экономика частично изолирована, что скажется на потоках капитала, структуре и объемах экспорта и импорта.
Forbes

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Экономисты ВШЭ объяснили сходство санкционного и коронавирусного кризисов
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