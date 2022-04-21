Будьте в Плюсе

Экономисты ВШЭ объяснили сходство санкционного и коронавирусного кризисов

Оба случая сильно отличаются от других спадов в постсоветской истории, передает РБК
.
ФАН
После введения санкций из-за «спецоперации»* России на Украине цены три недели прибавляли примерно по 2%, но потом темп роста инфляции начал снижаться — до 0,2% к середине апреля.
Forbes
Особенности Несмотря на то что оба кризиса на начальных стадиях сопровождались девальвацией рубля, ситуации в 2020-м и 2022-м существенно различаются, указывают авторы доклада.
Forbes
Если кризис 2020 года вызвал временное, хотя и сильное отклонение ВВП от потенциального уровня, то теперь российская экономика частично изолирована, что скажется на потоках капитала, структуре и объемах экспорта и импорта.
Forbes

Подробнее о событии

НИУ ВШЭ: ковидный и санкционный экономические кризисы имеют общие черты
Экономика сегодня18:42
Экономисты ВШЭ назвали общие черты санкционного и COVID-кризисов
Народные новости19:42
Эксперты сравнили кризисы 2020 и 2022 года в России
Главный региональный19:04
Экономисты ВШЭ объяснили сходство санкционного и коронавирусного кризисов
ФАН22:48
Экономисты НИУ ВШЭ заявили о сходствах и различиях кризисов 2020 и 2022 годов в России
Lenta.ru18:07
Экономисты назвали сходства и различия пандемийного и санкционного кризисов
Forbes17:00
Эксперты НИУ ВШЭ оценили динамику инфляции из-за санкций
Российская газета17:00

Интересное

ЦБ рассмотрит возможность снижения ключевой ставки на следующих заседаниях

Банк России рассмотрит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на следующих заседаниях, заявила в четверг глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
ТАСС03:18

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что России не грозит дефолт

Россия обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами, никакой дефолт стране не грозит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
РИА Новости04:09

Минобороны РФ опубликовало кадры удара РСЗО «Смерч» в ходе спецоперации на Украине

Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" в ходе спецоперации на Украине.
Газета.Ru02:32

Минобороны: войска России и ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Кременная

Силами ВС РФ и Народной милиции ЛНР взят под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости03:58

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

В Крыму предотвратили теракт на железной дороге, который готовил сторонник запрещённой террористической организации «Исламское государство»*.
RT на русском02:53

Поклонская ответила на призыв лишить ее наград

Глава комитета по законодательству парламента Республики Крым Сергей Трофимов заявил, в свою очередь, что буква Z стала только символом освобождения «от неофашизма», и призвал проверить трактовку этого символа Поклонской экспертным сообществом, после чего, продолжил он, при наличии дискредитирующих признаков будет принято незамедлительное решение.
РБК02:30

Шойгу доложил Путину о взятии Мариуполя под контроль ВС России, ЛНР и ДНР

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Мариуполя под контроль ВС России, ЛНР и ДНР.
RT на русском03:11

Более 30 артистам с Украины запретили въезд в Россию на 50 лет

Срок запрета истечет, когда Птушкину будет почти 88 лет: ему запретили въезжать на территорию России до 2072 года.
Вечерняя Москвавчера в 12:50

Spiegel не исключил отставку главы правительства ФРГ из-за поставок оружия Киеву

Затягивание канцлером Германии Олафом Шольцем принятия решения о поставках тяжелых вооружений на Украину может обернуться острым внутриполитическим кризисом в ФРГ и в конечном итоге привести к отставке главы правительства.
ТАСС03:52

В освобождённых районах Харьковской области могут провести референдум о будущем региона

После стабилизации ситуации в освобождённых от украинских националистов районах Харьковской области могут провести референдум или опрос населения о будущем региона.
RT на русском02:40