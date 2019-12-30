Финансы

РЕН ТВРЕН ТВЭкономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в течение 2020 года курс рубля может сильно меняться. При этом первое полугодие выглядит для национальной валюты достаточно позитивно. Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между РФ, Украиной и Западом.
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с чего всё началось

В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade: — Прогноз простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии.
Известия30.12.19 в 16:02

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В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

Известия30.12.19 в 16:02

Экономисты вычислили, что будет с рублем в 2020 году

URA.Ru30.12.19 в 20:17

Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

РЕН ТВ30.12.19 в 18:40

Дан прогноз курса рубля в 2020 году

Ридус30.12.19 в 19:42

Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

РИА Новости31.12.19 в 06:02

Что будет с рублем в 2020 году – прогноз экономистов

Pravda.Ru30.12.19 в 20:53

Что будет угрожать рублю в 2020 году?

Аргументы и Факты31.12.19 в 16:08
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Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС 31.12.19 в 16:10
Авто

Jaguar Land Rover купил тюнинг-ателье Bowler

Jaguar Land Rover накануне купил это тюнинг-ателье.
CarsWeek.ru вчера в 09:00
Кино

Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные

Gazeta.SPb вчера в 12:56
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Ибрагимович определился с игровым номером в «Милане»

Отмечается, что Ибрагимович будет выступать под номером 21.
RT на русском 13:47
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась голой в ванне

44-летняя экс-супруга пресс-секретаря президента России остро отреагировала на слова Ксении Собчак о том, что оголяться после 40 — вызывающе.
StarHit.ru 13:30
Общество

Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
RT на русском 19:30
Происшествия

На Украине мужчина бросил гранату во двор знакомых

В Донецкой области полиция задержала мужчину, который 1 января бросил во двор знакомых гранату.
RT на русском 14:31
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
Гаджеты

Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K

В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
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Общество

Польские школьники устроили представление на тему Освенцима

РИА Новости 19:15
Кино

Disney опубликовал тизер новинок 2020 года

Профиль 13:23
Политика

Поклонская осудила новогоднее выступление Порошенко

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее выступление бывшего лидера Украины Петра Порошенко.
Народные новости 19:45
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета 06:56
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

Как сообщает ToDay News Ufa, в Новогоднюю ночь в Инстаграм Анастасии Заворотнюк появился пост, в котором от имени актрисы и ее семьи, поклонников поздравили с праздником и пожелали добра, здоровья и благополучия.
ToDay News Ufa вчера в 05:31
Спорт

Глава ФЛГР: Большунов и Устюгов замечательно выступили на «Тур де Ски»

РИА Новости вчера в 07:59
Экономика

В Госдуме видят разделение России на две экономики

Россия разделена на две экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Пантелеев (КПРФ).
REGNUM вчера в 21:37
Финансы

Экономисты дали прогноз по рублю на 2020 год

Аналитики прогнозируют, что рублю в 2020 году может прибавить еще 7%, сообщает «Газета.ру».
Gazeta.SPb 31.12.19 в 02:04
Политика

США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей.
ТАСС 17:22
Авто

Тарифы на эвакуацию авто выросли в Москве

В столице со среды выросла стоимость услуги по перемещению и хранению на спецстоянках автомобилей, которые были припаркованы с нарушением установленных правил, сообщается на сайте «Московского паркинга».
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Армия и оружие

Аэропорт Багдада закрыт после ракетного обстрела

Коммерсантъ 17:59
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Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера

Car.ru вчера в 12:40
Наука

Новый метод получения лютеция-177 для лечения рака разрабатывают в РФ

News.ru 06:40
Путешествия

Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020

Писательница и астролог Кэролайн Фолкнер рассказала, в какие страны лучше всего поехать каждому знаку зодиака в 2020 году, сообщает Evening Standard.
РИА Новости 17:29
Музыка

Полина Гагарина назвала победителем шоу «Голос» своего воспитанника

Российская певица Полина Гагарина прокомментировала итоги шоу «Голос». Она считает, что победы в конкурсе достоин Ив Набиев.
Политическая Экспертиза 18:34
Хоккей

Овечкин стал вторым по количеству голов в НХЛ в 2019 году

Матч ТВ 17:19
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж

Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google показал рекорд по продажам.
ToDay News Ufa 31.12.19 в 04:24
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Двое взрослых и один ребёнок пострадали на главной ледовой горке в Чите 1 января

«Госпитализация потребовалась одному взрослому, сейчас он получает медицинскую помощь в городской клинической больнице №1», — уточнили в пресс-службе.
Чита.Ру 03:43
Общество

МВД пояснило новые правила регистрации автомобилей в России

МВД пояснило новые правила регистрации автомобилей в России, согласно которым отменяется 10-дневный период на легальное пользование транспортным средством без госномеров.
Народные новости вчера в 19:47
Здоровье

Расширяется перечень орфанных заболеваний

В программу лекарственного обеспечения больных орфанными (редкими) заболеваниями включены еще две тяжелые нозологии.
Комиинформ 13:01
Шоу-бизнес

Яна Рудковская получила лучший подарок на 45-летие

Поздравила саму себя с днем рождения и сама Рудковская, опубликовав в своем микроблоге соответствующий посты, в котором, кроме прочего, рассказала о главном подарке на свой сорокапятилетний юбилей.
Bimru.ru 07:01
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