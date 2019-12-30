Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade: — Прогноз простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии.

с чего всё началось

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в течение 2020 года курс рубля может сильно меняться. При этом первое полугодие выглядит для национальной валюты достаточно позитивно. Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между РФ, Украиной и Западом.

Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

Политика Поклонская осудила новогоднее выступление Порошенко Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее выступление бывшего лидера Украины Петра Порошенко.

Политика Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам Как сообщает ToDay News Ufa, в Новогоднюю ночь в Инстаграм Анастасии Заворотнюк появился пост, в котором от имени актрисы и ее семьи, поклонников поздравили с праздником и пожелали добра, здоровья и благополучия.

Политика США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей.

Авто Тарифы на эвакуацию авто выросли в Москве В столице со среды выросла стоимость услуги по перемещению и хранению на спецстоянках автомобилей, которые были припаркованы с нарушением установленных правил, сообщается на сайте «Московского паркинга».

Общество МВД пояснило новые правила регистрации автомобилей в России МВД пояснило новые правила регистрации автомобилей в России, согласно которым отменяется 10-дневный период на легальное пользование транспортным средством без госномеров.

Здоровье Расширяется перечень орфанных заболеваний В программу лекарственного обеспечения больных орфанными (редкими) заболеваниями включены еще две тяжелые нозологии.