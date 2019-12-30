Финансы
РЕН ТВЭкономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в течение 2020 года курс рубля может сильно меняться. При этом первое полугодие выглядит для национальной валюты достаточно позитивно. Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между РФ, Украиной и Западом.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade: — Прогноз простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии.Известия30.12.19 в 16:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:01, Ашберн
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Авто
Jaguar Land Rover купил тюнинг-ателье Bowler
Jaguar Land Rover накануне купил это тюнинг-ателье.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные
Футбол
Ибрагимович определился с игровым номером в «Милане»
Отмечается, что Ибрагимович будет выступать под номером 21.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась голой в ванне
44-летняя экс-супруга пресс-секретаря президента России остро отреагировала на слова Ксении Собчак о том, что оголяться после 40 — вызывающе.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
Происшествия
На Украине мужчина бросил гранату во двор знакомых
В Донецкой области полиция задержала мужчину, который 1 января бросил во двор знакомых гранату.
Гаджеты
Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K
В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
Общество
Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
Кино
Disney опубликовал тизер новинок 2020 года
Политика
Поклонская осудила новогоднее выступление Порошенко
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее выступление бывшего лидера Украины Петра Порошенко.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам
Как сообщает ToDay News Ufa, в Новогоднюю ночь в Инстаграм Анастасии Заворотнюк появился пост, в котором от имени актрисы и ее семьи, поклонников поздравили с праздником и пожелали добра, здоровья и благополучия.
Спорт
Глава ФЛГР: Большунов и Устюгов замечательно выступили на «Тур де Ски»
Экономика
В Госдуме видят разделение России на две экономики
Россия разделена на две экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Пантелеев (КПРФ).
Финансы
Экономисты дали прогноз по рублю на 2020 год
Аналитики прогнозируют, что рублю в 2020 году может прибавить еще 7%, сообщает «Газета.ру».
Политика
США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы
Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей.
Авто
Тарифы на эвакуацию авто выросли в Москве
В столице со среды выросла стоимость услуги по перемещению и хранению на спецстоянках автомобилей, которые были припаркованы с нарушением установленных правил, сообщается на сайте «Московского паркинга».
Армия и оружие
Аэропорт Багдада закрыт после ракетного обстрела
Авто
Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера
Путешествия
Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
Писательница и астролог Кэролайн Фолкнер рассказала, в какие страны лучше всего поехать каждому знаку зодиака в 2020 году, сообщает Evening Standard.
Музыка
Полина Гагарина назвала победителем шоу «Голос» своего воспитанника
Российская певица Полина Гагарина прокомментировала итоги шоу «Голос». Она считает, что победы в конкурсе достоин Ив Набиев.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google показал рекорд по продажам.
Происшествия
Двое взрослых и один ребёнок пострадали на главной ледовой горке в Чите 1 января
«Госпитализация потребовалась одному взрослому, сейчас он получает медицинскую помощь в городской клинической больнице №1», — уточнили в пресс-службе.
Общество
МВД пояснило новые правила регистрации автомобилей в России
МВД пояснило новые правила регистрации автомобилей в России, согласно которым отменяется 10-дневный период на легальное пользование транспортным средством без госномеров.
Здоровье
Расширяется перечень орфанных заболеваний
В программу лекарственного обеспечения больных орфанными (редкими) заболеваниями включены еще две тяжелые нозологии.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская получила лучший подарок на 45-летие
Поздравила саму себя с днем рождения и сама Рудковская, опубликовав в своем микроблоге соответствующий посты, в котором, кроме прочего, рассказала о главном подарке на свой сорокапятилетний юбилей.