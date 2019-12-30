Экономика
РЕН ТВЭкономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в течение 2020 года курс рубля может сильно меняться. При этом первое полугодие выглядит для национальной валюты достаточно позитивно. Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между РФ, Украиной и Западом.
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Российская валюта поднялась в цене более чем на 10%. Этому не помешали ни стагнация цен на нефть, ни смягчение монетарной политики Банка России, который снизил ставку в течение полугода на два процентных пункта.Известия30.12.19 в 16:02
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