Российская валюта поднялась в цене более чем на 10%. Этому не помешали ни стагнация цен на нефть, ни смягчение монетарной политики Банка России, который снизил ставку в течение полугода на два процентных пункта.

с чего всё началось

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в течение 2020 года курс рубля может сильно меняться. При этом первое полугодие выглядит для национальной валюты достаточно позитивно. Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между РФ, Украиной и Западом.

Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

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