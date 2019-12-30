Экономика

РЕН ТВРЕН ТВЭкономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в течение 2020 года курс рубля может сильно меняться. При этом первое полугодие выглядит для национальной валюты достаточно позитивно. Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между РФ, Украиной и Западом.
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с чего всё началось

В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

Российская валюта поднялась в цене более чем на 10%. Этому не помешали ни стагнация цен на нефть, ни смягчение монетарной политики Банка России, который снизил ставку в течение полугода на два процентных пункта.
Известия30.12.19 в 16:02

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Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

РЕН ТВ30.12.19 в 18:40

Экономисты вычислили, что будет с рублем в 2020 году

URA.Ru30.12.19 в 20:17

Дан прогноз курса рубля в 2020 году

Ридус30.12.19 в 19:42

Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

РИА Новости31.12.19 в 06:02

Что будет с рублем в 2020 году – прогноз экономистов

Pravda.Ru30.12.19 в 20:53

Стал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году

Rambler News Service31.12.19 в 03:01

Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в следующем году

ФАН31.12.19 в 04:50
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Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Вести.Ru 02:54
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Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее

Коммерсантъ вчера в 09:59
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Спасибо за поддержку: Анастасия Заворотнюк обратилась к россиянам

Актриса Анастасия Заворотнюк в Новый год поблагодарила всех, кто за нее переживает.
Свободная Пресса 31.12.19 в 19:16
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Xiaomi готовит обновление для своего бестселлера Redmi Note 8

Китайская компания Xiaomi готовит обновление для смартфона своего суббренда Redmi Note 8, о чем рассказал инсайдер Мукул Шарма.
Народные новости вчера в 17:54
Происшествия

ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
РБК 03:09
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

РБК вчера в 08:53
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Происшествия

На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба

В декабре вертолет «Черный ястреб» Национальной гвардии США потерпел крушение в штате Миннесота. На его борту находились три человека.
РБК 02:33
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Спорт

Бегун из Уганды праздновал победу перед финишем и проиграл

Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо начал праздновать победу вблизи финиша во время забега в Бразилии и проиграл, передает NBC.
Известия вчера в 23:22
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Политика

Генпрокуратура Украины прекратила существование

Генпрокуратура Украины прекратила свое существование. Об этом сообщают РИА "Новости".
РЕН ТВ 02:47
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
РИА Новости вчера в 19:41
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Авто

В России выросли акцизы на бензин, дизтопливо и автомобили

1 января 2020 года в России выросли ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и легковые автомобили.
Автоновости дня вчера в 06:46
Здоровье

Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
RT на русском 00:00
Политика

Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
РИА Новости вчера в 13:48
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
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Россия и Украина подписали газовое соглашение

Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Газета.Ru 30.12.19 в 16:23
Футбол

Погба пропустит несколько недель из-за травмы

Матч ТВ вчера в 15:12
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой показала возлюбленного

Дочь Ларисы Гузеевой от брака актрисы и телеведущей с бизнесменом Игорем Бухаровым выросла настоящей красавицей.
Комсомольская правда вчера в 08:25
Космос

«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Портал Поиск 31.12.19 в 03:41
Хоккей

«Надо убирать удаления — это наша главная проблема»

Наша команда заняла третье место на групповой стадии, матчи которой она и её соперники играли в городе Остраве.
Известия вчера в 16:01
Общество

Принц Уильям учредил премию за решение вопросов по экологии

iReactor 02:23
Политика

В Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве

Lenta.ru 02:16
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Газета.Ru вчера в 02:33
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Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 10:25
Гаджеты

В развитии фронтальных камер смартфонов наступит новая эра

Сетевой информатор, который довольно часто делится новинками мобильной индустрии, опубликовал информацию о том, что развитие фронтальных камер переживает новую эру.
Goroday.ru вчера в 11:07
Политика

Почти 200 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ в 2019 году

Более 196 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощённом порядке в 2019 году.
News.ru вчера в 04:28
Как работают Яндекс.Новости?
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