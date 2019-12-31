Финансы

РЕН ТВРЕН ТВЭкономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в течение 2020 года курс рубля может сильно меняться. При этом первое полугодие выглядит для национальной валюты достаточно позитивно. Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между РФ, Украиной и Западом.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade: — Прогноз простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии.
Известиявчера в 16:02

Подробнее о событии

В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

Известиявчера в 16:02

Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

РЕН ТВвчера в 18:40

Экономисты вычислили, что будет с рублем в 2020 году

URA.Ruвчера в 20:17

Дан прогноз курса рубля в 2020 году

Ридусвчера в 19:42

Что будет с рублем в 2020 году – прогноз экономистов

Pravda.Ruвчера в 20:53

Первая половина 2020 года станет для рубля позитивной, уверен эксперт

Народные новости09:59

Менять рубли на доллары: 2020 год станет провальным для российской валюты

Утро.ru01:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:35, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году

Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
RT на русском 08:56
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Происшествия

Вандал повредил картину Пикассо в лондонской галерее

Вести.Ru 10:28
Политика

В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
Газета.Ru вчера в 10:57
Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

РИА Новости вчера в 13:55
Политика

Индонезия ведет переговоры с «Роскосмосом» о запуске своего космонавта

Индонезия ведет переговоры с "Роскосмосом" о запуске своего космонавта, сообщил во вторник гендиректор российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10:08
Общество

В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле.
Российская газета 06:33
Кино

Кевин Смит рассказал о «шокирующей» альтернативной концовке «Джокера»

Художественный фильм «Джокер» про одноимённого персонажа американских комиксов имел альтернативную, «шокирующую» концовку, заявил кинорежиссёр Кевин Смит.
News.ru 09:39
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Политика

Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде

Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 04:18
Здоровье

Правительство утвердило выплаты врачам за онконастороженность

На доплату смогут претендовать терапевты, врачи общей практики, цеховые врачи, педиатры, фельдшеры и другие медработники, ответственные за диагностику и диспансеризацию.
Vademecum 05:42
Общество

В телефонном минировании зданий по всей России усмотрели украинский след

Украинский след в истории удалось усмотреть после анализа сумм, пропавших у пострадавших от краха биржи.
Lenta.ru 09:55
Футбол

ФИФА может изменить правила офсайда

Правила футбола, связанные с определением офсайда, могут быть изменены, сообщает The Times.
Bookmaker-ratings.ru 04:58
Политика

Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Газета.Ru 08:12
Авто

Вводится новый запрет для автомобилистов

С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в российском законодательстве, согласно которым перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без государственных номеров будет запрещено, Отменяется существовавший до этого 10-дневный срок постановки нового автомобиля на учет.
Оka.fm 00:00
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Политика

США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
РИА Новости 01:52
Авто

Шел шестой год «агрессии» — Украина втихую открыла двери для российского автопрома

Новостной фронт вчера в 10:19
Общество

Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»

Минвостокразвития подготовило законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» по освоению арктического шельфа.
РБК 08:41
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД инфо».
Коммерсантъ 10:24
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»

Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Аргументы недели 08:21
Армия и оружие

Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда". Тестовые стрельбы проходили в три этапа.
Российская газета 08:02
Экономика

В России с 1 января взлетят цены на алкоголь

С 1 января 2020 года в России подорожают спиртные напитки.
Регион online 05:06
Общество

В Сети появилось видео новогоднего обращения Путина

В Сети появилось видео новогоднего обращения президента России Владимира Путина к россиянам.
РБК 10:10
Политика

Парламент Турции рассмотрит законопроект об отправке войск в Ливию

В понедельник телеканал NTV сообщил о рассмотрении 2 января парламентом Турции законопроекта, предусматривающего возможность отправки войск в Ливию.
Военное дело вчера в 13:59
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Rambler News Service вчера в 03:24
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Разин ополчился на Лещенко, назвавшего его «непоющим администратором»

Лещенко считает, что Разин "непоющий администратор", который пытается выдать себя за артиста.
Народные новости 01:51
Здоровье

Названы преимущества резкого отказа от алкоголя

Медики рассказали, какие преимущества для организма имеет резкий отказ от употребления алкоголя.
Актуальные Новости 03:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Дроздов
Российский певец
Певец, гитарист, солист вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» с 1974 по 1988 год. Получил известность в 1970-х годах как первый исполнитель популярных в СССР лирико-романтических шлягеров «Там, где клён шумит…», «Ты мне не снишься», «Я иду тебе навстречу», «Белый теплоход». По оценке «Российской газеты», Дроздов являлся одним из узнаваемых голосов в Советском Союзе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное