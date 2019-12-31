Финансы
РЕН ТВЭкономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в течение 2020 года курс рубля может сильно меняться. При этом первое полугодие выглядит для национальной валюты достаточно позитивно. Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между РФ, Украиной и Западом.
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Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade: — Прогноз простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии.Известиявчера в 16:02
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Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Политика
Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Авто
67% жителей России не могут купить новый автомобиль
Агентство «Автостат» и издание «За рулем» рассказали, на сколько текущая экономическая ситуация в нашей стране влияет на планы россиян приобрести новый автомобиль.
Культура
Корпоратив в «Простоквашино»: вышла новогодняя серия мультфильма
Согласно сообщению производителей, сюжет крутится вокруг конкурса с песнями и подарками во время большого празднования.
Политика
Власти США предупредили руководство Ирака, что будут защищать американских граждан на территории арабской республики
В свою очередь, официальный Багдад заверил Вашингтон, что гарантирует безопасность сотрудников американского посольства.
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
Спорт
Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года
С 1 января 2020 года будут увеличены на 6,6% страховые пенсии неработающих граждан, которые они получают по старости, по инвалидности либо по потере кормильца.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым годом
Политика
В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне
Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".
Общество
Гендиректора «Интерторга» поймали в Пулково, не дав улететь в Дубай
Генерального директора ТД "Интерторг" 50-летнего Мушвига Абдуллаева поймали в аэропорту Пулково. Бизнесмен пытался вылететь в Дубай.
Автоспорт
Квят стал лидером по количеству обгонов в сезоне-2019
Кино
Объявлены самые ожидаемые фильмы в США в 2020 году
Транспорт
В Госдуме предложили наказывать провоцирующих пробки водителей
Происшествия
Московская полиция задержала около 30 человек на Тверской улице в столице
Как пишет сайт "ОВД-Инфо", всех задержанных везут в ОВД города "Троицкий" в новой Москве.
Общество
Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
Хоккей
КХЛ назвала лучших игроков декабря
Лучшим форвардом назван хоккеист «Барыса» Роман Старченко. Игрок сыграл в 11 матчах, в 7 из них «Барыс» победил, Роман забросил 8 шайб.
Футбол
Новогоднее угощение: прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
Манчестер Юнайтед может быть доволен декабрем: только одно поражение в 9 матчах приблизило команду на расстояние 4 очков от зоны Лиги чемпионов.
Политика
Между Украиной и Словакией подписано соглашение по газу
Соглашение по газу подписано между газовыми операторами Украины и Словакии, сообщили 31 декабря в пресс-службе оператора ГТС Украины.
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
Здоровье
Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь
Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.
Гаджеты
Xiaomi Mi MIX 3 и Samsung Galaxy Note 9 получили Android 10
Xiaomi обновила несколько своих устройств до стабильной операционной системы Android 10.
Авто
Jaguar Land Rover рассказал о новых моделях для России
Jaguar Land Rover рассказал о «виртуальной» электронике в интерьере Новый Jaguar F-Type уже доступен для заказа в нашей стране.
Хоккей
Россия — Германия 2:0 (2-й период)
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Космос
На спутнике системы ГЛОНАСС испытали новые «часы»
Новые перспективные бортовые "часы" испытали на спутнике "Глонасс-К", сообщили РИА Новости в головном научном институте госкорпорации "Роскосмос" ЦНИИмаш.
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению
Компании «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн мирового соглашения по транзиту газа через Украину.
Экономика
Инфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.