Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade: — Прогноз простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии.

с чего всё началось

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в течение 2020 года курс рубля может сильно меняться. При этом первое полугодие выглядит для национальной валюты достаточно позитивно. Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между РФ, Украиной и Западом.

Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

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