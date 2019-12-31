Финансы

РЕН ТВРЕН ТВЭкономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в течение 2020 года курс рубля может сильно меняться. При этом первое полугодие выглядит для национальной валюты достаточно позитивно. Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между РФ, Украиной и Западом.
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с чего всё началось

В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade: — Прогноз простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии.
Известиявчера в 16:02

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В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

Известиявчера в 16:02

Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

РЕН ТВвчера в 18:40

Экономисты вычислили, что будет с рублем в 2020 году

URA.Ruвчера в 20:17

Дан прогноз курса рубля в 2020 году

Ридусвчера в 19:42

Что будет с рублем в 2020 году – прогноз экономистов

Pravda.Ruвчера в 20:53

Первая половина 2020 года станет для рубля позитивной, уверен эксперт

Народные новости09:59

Менять рубли на доллары: 2020 год станет провальным для российской валюты

Утро.ru01:46
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
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Как пишет сайт "ОВД-Инфо", всех задержанных везут в ОВД города "Троицкий" в новой Москве.
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Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
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Лучшим форвардом назван хоккеист «Барыса» Роман Старченко. Игрок сыграл в 11 матчах, в 7 из них «Барыс» победил, Роман забросил 8 шайб.
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Новогоднее угощение: прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

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Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
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Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь

Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.
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Jaguar Land Rover рассказал о новых моделях для России

Jaguar Land Rover рассказал о «виртуальной» электронике в интерьере Новый Jaguar F-Type уже доступен для заказа в нашей стране.
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Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
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На спутнике системы ГЛОНАСС испытали новые «часы»

Новые перспективные бортовые "часы" испытали на спутнике "Глонасс-К", сообщили РИА Новости в головном научном институте госкорпорации "Роскосмос" ЦНИИмаш.
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«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Компании «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн мирового соглашения по транзиту газа через Украину.
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Инфляция в России в 2019 году составила 3%

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Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

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Певец, гитарист, солист вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» с 1974 по 1988 год. Получил известность в 1970-х годах как первый исполнитель популярных в СССР лирико-романтических шлягеров «Там, где клён шумит…», «Ты мне не снишься», «Я иду тебе навстречу», «Белый теплоход». По оценке «Российской газеты», Дроздов являлся одним из узнаваемых голосов в Советском Союзе.
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