Финансы

РЕН ТВРЕН ТВЭкономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в течение 2020 года курс рубля может сильно меняться. При этом первое полугодие выглядит для национальной валюты достаточно позитивно. Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между РФ, Украиной и Западом.
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В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

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Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
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Защитник сборной Германии: «Мы можем обыграть Россию»

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Футбол

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Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант изменения правила определения офсайда, сообщает The Times.
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Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
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Стали известны детали контракта Ибрагимовича с «Миланом»

Нападающий Златан Ибрагимович недавно перешел в «Милан».
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Рассекречен давний план вовлечения России в НАТО

В документе подчёркивается, что такой статус РФ дал бы Североатлантическому альянсу основание для расширения отношений НАТО с таким государствами, как Украина, Белоруссия и Молдавия, а также странами Прибалтики.
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В Екатеринбурге вынужденно сел самолет из-за проблем с двигателем

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Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, составленное им, а также легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.
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«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

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Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
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Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

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Швейцарская компания Allseas не намерена возобновлять укладку труб газопровода "Северный поток-2" после разъяснений США, что компании смогут избежать санкций, если свернут работы до 20 января.
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Российский певец
Певец, гитарист, солист вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» с 1974 по 1988 год. Получил известность в 1970-х годах как первый исполнитель популярных в СССР лирико-романтических шлягеров «Там, где клён шумит…», «Ты мне не снишься», «Я иду тебе навстречу», «Белый теплоход». По оценке «Российской газеты», Дроздов являлся одним из узнаваемых голосов в Советском Союзе.
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