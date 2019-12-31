Финансы
РЕН ТВЭкономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в течение 2020 года курс рубля может сильно меняться. При этом первое полугодие выглядит для национальной валюты достаточно позитивно. Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между РФ, Украиной и Западом.
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Биатлон
Пять биатлонистов отобрались в сборную России на этапы Кубка IBU
Биатлонисты Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов, Вадим Филимонов, Виктория Сливко и Ульяна Кайшева прошли отбор в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики
США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
Политика
Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Наука
Ученые разработали макет газового датчика на основе углеродных нанотрубок
Группа исследователей из Южного федерального университета исследовала особенности синтеза и параметры углеродных нанотрубок, а затем создала макет сорбционного датчика газа с чувствительным элементом на их основе.
Гаджеты
В рекламе показали новые умные часы Xiaomi Watch Color
В социальной сети Twitter автор странички AndroidSaint опубликовал рекламный ролик новых Xiaomi Watch Color.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Хоккей
Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Происшествия
Восемь человек похищены с греческого танкера у берегов Камеруна
Восемь человек были похищены с танкера Happy Lady под флагом Греции утром во вторник, сообщает агентство Bloomberg.
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
Общество
Участники обмена пленными в Донбассе заявили о пытках со стороны СБУ
За пять лет, как рассказали участники обмена, они неоднократно подвергались пыткам со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и бойцов батальона «Азов».
Происшествия
Омский подросток посмертно награжден медалью «За спасение погибавших»
Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» 14-летнего подростка из Омска, бросившегося спасать провалившихся в полынью мальчиков.
Армия и оружие
Первый комплект С-350 «Витязь» доставят в войска в январе 2020 года
Энергетика
Молдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа
Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекал в 2019 году.
Хоккей
Защитник сборной Германии: «Мы можем обыграть Россию»
Защитник сборной Германии Мориц Зайдер рассказал о решающем матче группового этапа МЧМ против России.
Общество
Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк
«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант изменения правила определения офсайда, сообщает The Times.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Футбол
Стали известны детали контракта Ибрагимовича с «Миланом»
Нападающий Златан Ибрагимович недавно перешел в «Милан».
Политика
Рассекречен давний план вовлечения России в НАТО
В документе подчёркивается, что такой статус РФ дал бы Североатлантическому альянсу основание для расширения отношений НАТО с таким государствами, как Украина, Белоруссия и Молдавия, а также странами Прибалтики.
Спорт
Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече
Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, составленное им, а также легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря.
Происшествия
Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
Общество
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Политика
Allseas отказалась возобновлять укладку «Северного потока-2»
Швейцарская компания Allseas не намерена возобновлять укладку труб газопровода "Северный поток-2" после разъяснений США, что компании смогут избежать санкций, если свернут работы до 20 января.