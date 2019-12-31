Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в течение 2020 года курс рубля может сильно меняться. При этом первое полугодие выглядит для национальной валюты достаточно позитивно. Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между РФ, Украиной и Западом.

Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

Наука Ученые разработали макет газового датчика на основе углеродных нанотрубок Группа исследователей из Южного федерального университета исследовала особенности синтеза и параметры углеродных нанотрубок, а затем создала макет сорбционного датчика газа с чувствительным элементом на их основе.

Общество Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".

Политика Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".

Общество Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк «30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на ряде устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.

Политика Рассекречен давний план вовлечения России в НАТО В документе подчёркивается, что такой статус РФ дал бы Североатлантическому альянсу основание для расширения отношений НАТО с таким государствами, как Украина, Белоруссия и Молдавия, а также странами Прибалтики.

Спорт Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, составленное им, а также легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.