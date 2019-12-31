Финансы
РЕН ТВЭкономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в течение 2020 года курс рубля может сильно меняться. При этом первое полугодие выглядит для национальной валюты достаточно позитивно. Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между РФ, Украиной и Западом.
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с чего всё началось
Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade: — Прогноз простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии.Известиявчера в 16:02
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Политика
России вернули прожившего полтора года в консульстве в Одессе моряка
Дипломаты приняли решение позволить ему поселиться в дипмиссии — там он прожил полтора года.
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Политика
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Хоккей
Сборная России не поднимется выше третьего места в группе на МЧМ-2020
Вчера вечером сборная США в овертайме обыграла команду Чехии: 4:3. Таким образом, Россия может максимум претендовать на третье место в группе.
Здоровье
Медучреждения Казани в новогодние каникулы изменят режим работы
3 и 6 января в детских поликлиниках будет организован прием врачей-педиатров, ЛОР-врача, офтальмолога и хирурга.
Политика
Кремль считает невозможным прогноз даты запуска «Северного потока-2»
В связи с санкциями США швейцарская компания Allseas Group SA — трубоукладчик «Северного потока-2» — 30 декабря приостановила работы и вывела из Балтийского моря свои суда, занимавшиеся прокладкой газопровода.
Общество
Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются
Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
Энергетика
Россия может остановить экспорт нефти в Белоруссию с 1 января
Затягивание переговоров Москвы и Минска об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в 2020 году может привести к приостановке экспорта сырья с 1 января.
Кино
Фильм «Холоп» возглавил российский прокат
В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.
Спорт
Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече
Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, составленное им, а также легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.
Общество
В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
Здоровье
Цельное молоко помогает предотвратить ожирение
Ни одно из исследований, в которых участвовало почти 21 000 детей в возрасте от одного года до 18 лет, не показало, что дети, которые пили молоко с пониженным содержанием жира, имели меньший риск избыточного веса или ожирения.
Культура
Новогодняя серия «Простоквашино» появилась в Сети
Новая серия мультсериала «Новое Простоквашино» вышла на YouTube-канале «Союзмультфильма» в понедельник.
Хоккей
Определились четыре четвертьфиналиста молодежного ЧМ по хоккею
Стали известны четыре четвертьфиналиста молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в Чехии.
Экономика
Господство Bitcoin и исчезновение альткоинов. 4 главных тренда 2020 года
Bitcoin и альткоины Ведущий трейдер United Traders Алексей Марков: Важные тренды этого года будут влиять на крипторынок в 2020 году.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Соседову на критику Пугачевой
Известный продюсер Иосиф Пригожин ответил на негативную критику в адрес артистов, которые уже много лет выступают на сцене.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Авто
Что изменится в России c 1 января 2020 года
Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Политика
Bloomberg перечислил все достижения Путина за 20 лет
За 20 лет пребывания Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть влияния и мощи, утраченных после распада Советского Союза.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики
США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
Энергетика
«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите
В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.
Политика
The Guardian рассказала о давнем плане вовлечения России в НАТО
По данным издания, инициативу Рифкинда в Минобороны восприняли с осторожностью, отмечая, что взаимодействия с Россией не должно основываться на ложных ожиданиях Москвы полноправного членства в НАТО.
Политика
Президент России отметил заслуги Златогорской и Шамхалова
За заслуги в области журналистики почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» получила председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская.