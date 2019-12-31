Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade: — Прогноз простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии.

с чего всё началось

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в течение 2020 года курс рубля может сильно меняться. При этом первое полугодие выглядит для национальной валюты достаточно позитивно. Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между РФ, Украиной и Западом.

Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

Технологии WhatsApp перестанет работать на ряде устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.

Политика Кремль считает невозможным прогноз даты запуска «Северного потока-2» В связи с санкциями США швейцарская компания Allseas Group SA — трубоукладчик «Северного потока-2» — 30 декабря приостановила работы и вывела из Балтийского моря свои суда, занимавшиеся прокладкой газопровода.

Общество Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах «В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.

Энергетика Россия может остановить экспорт нефти в Белоруссию с 1 января Затягивание переговоров Москвы и Минска об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в 2020 году может привести к приостановке экспорта сырья с 1 января.

Спорт Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, составленное им, а также легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.

Общество В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".

Здоровье Цельное молоко помогает предотвратить ожирение Ни одно из исследований, в которых участвовало почти 21 000 детей в возрасте от одного года до 18 лет, не показало, что дети, которые пили молоко с пониженным содержанием жира, имели меньший риск избыточного веса или ожирения.

Хоккей Определились четыре четвертьфиналиста молодежного ЧМ по хоккею Стали известны четыре четвертьфиналиста молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в Чехии.

Шоу-бизнес Пригожин ответил Соседову на критику Пугачевой Известный продюсер Иосиф Пригожин ответил на негативную критику в адрес артистов, которые уже много лет выступают на сцене.

Авто Что изменится в России c 1 января 2020 года Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.

Политика Bloomberg перечислил все достижения Путина за 20 лет За 20 лет пребывания Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть влияния и мощи, утраченных после распада Советского Союза.

Энергетика «Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.

Политика The Guardian рассказала о давнем плане вовлечения России в НАТО По данным издания, инициативу Рифкинда в Минобороны восприняли с осторожностью, отмечая, что взаимодействия с Россией не должно основываться на ложных ожиданиях Москвы полноправного членства в НАТО.