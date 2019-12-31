Финансы

РЕН ТВРЕН ТВЭкономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в течение 2020 года курс рубля может сильно меняться. При этом первое полугодие выглядит для национальной валюты достаточно позитивно. Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между РФ, Украиной и Западом.
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с чего всё началось

В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade: — Прогноз простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии.
Известиявчера в 16:02

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В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

Известиявчера в 16:02

Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

РЕН ТВвчера в 18:40

Экономисты вычислили, что будет с рублем в 2020 году

URA.Ruвчера в 20:17

Дан прогноз курса рубля в 2020 году

Ридусвчера в 19:42

Что будет с рублем в 2020 году – прогноз экономистов

Pravda.Ruвчера в 20:53

Стал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году

Rambler News Service03:01

Прогноз—2020: какими будут ВВП, инфляция, ключевая ставка и курс рубля

Банки.ру01:30
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Политика

России вернули прожившего полтора года в консульстве в Одессе моряка

Дипломаты приняли решение позволить ему поселиться в дипмиссии — там он прожил полтора года.
Lenta.ru 05:26
Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
RT на русском вчера в 09:31
Технологии

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Газета.Ru 01:47
Политика

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:05
Хоккей

Сборная России не поднимется выше третьего места в группе на МЧМ-2020

Вчера вечером сборная США в овертайме обыграла команду Чехии: 4:3. Таким образом, Россия может максимум претендовать на третье место в группе.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Здоровье

Медучреждения Казани в новогодние каникулы изменят режим работы

3 и 6 января в детских поликлиниках будет организован прием врачей-педиатров, ЛОР-врача, офтальмолога и хирурга.
Реальное время вчера в 02:33
Политика

Кремль считает невозможным прогноз даты запуска «Северного потока-2»

В связи с санкциями США швейцарская компания Allseas Group SA — трубоукладчик «Северного потока-2» — 30 декабря приостановила работы и вывела из Балтийского моря свои суда, занимавшиеся прокладкой газопровода.
Коммерсантъ 06:28
Общество

Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются

Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:57
Происшествия

Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
RT на русском вчера в 08:12
Энергетика

Россия может остановить экспорт нефти в Белоруссию с 1 января

Затягивание переговоров Москвы и Минска об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в 2020 году может привести к приостановке экспорта сырья с 1 января.
Forbes 04:47
Кино

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат

В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
ГТРК Белгород вчера в 07:57
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.
РИА Новости 05:41
Спорт

Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал ответ Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, составленное им, а также легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой.
RT на русском 02:40
Общество

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
РИА Новости вчера в 22:19
Здоровье

Цельное молоко помогает предотвратить ожирение

Ни одно из исследований, в которых участвовало почти 21 000 детей в возрасте от одного года до 18 лет, не показало, что дети, которые пили молоко с пониженным содержанием жира, имели меньший риск избыточного веса или ожирения.
Капитал страны вчера в 12:40
Культура

Новогодняя серия «Простоквашино» появилась в Сети

Новая серия мультсериала «Новое Простоквашино» вышла на YouTube-канале «Союзмультфильма» в понедельник.
ФАН 03:41
Хоккей

Определились четыре четвертьфиналиста молодежного ЧМ по хоккею

Стали известны четыре четвертьфиналиста молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходит в Чехии.
РИА Новости 29 декабря в 14:42
Экономика

Господство Bitcoin и исчезновение альткоинов. 4 главных тренда 2020 года

Bitcoin и альткоины Ведущий трейдер United Traders Алексей Марков: Важные тренды этого года будут влиять на крипторынок в 2020 году.
РБК 05:07
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Соседову на критику Пугачевой

Известный продюсер Иосиф Пригожин ответил на негативную критику в адрес артистов, которые уже много лет выступают на сцене.
Pravda.Ru 03:56
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
Экономика

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
РБК 01:00
Авто

Что изменится в России c 1 января 2020 года

Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.
РИА Новости вчера в 05:20
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Вести.Ru вчера в 05:11
Политика

Bloomberg перечислил все достижения Путина за 20 лет

За 20 лет пребывания Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть влияния и мощи, утраченных после распада Советского Союза.
Газета.Ru вчера в 01:29
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Политика

Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики

США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
РБК 04:56
Энергетика

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите

В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.
Коммерсантъ 06:14
Политика

The Guardian рассказала о давнем плане вовлечения России в НАТО

По данным издания, инициативу Рифкинда в Минобороны восприняли с осторожностью, отмечая, что взаимодействия с Россией не должно основываться на ложных ожиданиях Москвы полноправного членства в НАТО.
Известия 05:50
Политика

Президент России отметил заслуги Златогорской и Шамхалова

За заслуги в области журналистики почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» получила председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская.
Четвертая Власть 06:05
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