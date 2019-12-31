Финансы
РЕН ТВЭкономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году
Российские экономисты сделали прогноз относительно курса рубля в 2020 году. Мнение экспертов публикуют "Известия". 2019 год называют одним из лучших периодов в истории российской валюты.
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Происшествия
В Тульской области перевернулся автобус с пассажирами
В Тульской области автобус с пассажирами упал в кювет и перевернулся. Дорожный инцидент произошел трассе Тула – Новомосковск.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Соседову на критику Пугачевой
Известный продюсер Иосиф Пригожин ответил на негативную критику в адрес артистов, которые уже много лет выступают на сцене.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Транспорт
В Госдуме предложили наказывать провоцирующих пробки водителей
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать водителей, которые провоцируют образование пробок.
Армия и оружие
Стали известны возможности нового российского комплекса ПВО «Гибка-С»
Появилась информация о возможностях нового комплекса противовоздушной обороны "Гибка-С", созданного в России.
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Политика
Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Экономика
В России ограничат максимальный размер долга по кредитам
Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза.
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Политика
Forbes назвал запоздавшими санкции США против «Северного потока-2»
США слишком поздно ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».
Политика
Медведев признал газовый контракт с Украиной «компромиссом»
Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является "компромиссом, который необходимо было найти", заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.
Общество
Дочь Рязанова отреагировала на спор о сексе героев «Иронии судьбы»
Происшествия
Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье
Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
Общество
Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа
Политика
Вовк, Николаев и Жилин получили звания народных артистов России
Телеведущая Ангелина Вовк, музыкант Сергей Жилин и композитор Игорь Николаев удостоены званий народных артистов России.
Армия и оружие
Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным
Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье
Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
Гаджеты
Док Animaionic превращает Apple Mac Mini в рабочую станцию для профессионалов
По данным создателей Animaionic, компьютер Mac Mini, установленный в док станцию с парой графических карт AMD Radeon Vega 56, демонстрирует значительно более высокую производительность в ряде популярных тестов и приложений.
Происшествия
В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу
Здоровье
Новая поликлиника в Елшанке начала принимать пациентов
Вячеслав Володин посетил поселок Елшанка, посмотрел, в каких условиях живут люди, и предложил возвести для обитателей бараков новое жилье и поликлинику.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.
Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в ноябре снизилась до 9,19%
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 декабря 2019 года снизилась на 0,21 процентных пункта - до 9,19% годовых, следует из статистики Банка России.
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.