Российские экономисты сделали прогноз относительно курса рубля в 2020 году. Мнение экспертов публикуют "Известия". 2019 год называют одним из лучших периодов в истории российской валюты.

Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

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