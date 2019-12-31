Финансы

РЕН ТВРЕН ТВЭкономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

Российские экономисты сделали прогноз относительно курса рубля в 2020 году. Мнение экспертов публикуют "Известия". 2019 год называют одним из лучших периодов в истории российской валюты.
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В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

Известиявчера в 16:02

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Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

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Что будет с рублем в 2020 году – прогноз экономистов

Pravda.Ruвчера в 20:53

Менять рубли на доллары: 2020 год станет провальным для российской валюты

Утро.ru01:46
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Lenta.ru 02:10
Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является "компромиссом, который необходимо было найти", заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.
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Российский певец
Певец, гитарист, солист вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» с 1974 по 1988 год. Получил известность в 1970-х годах как первый исполнитель популярных в СССР лирико-романтических шлягеров «Там, где клён шумит…», «Ты мне не снишься», «Я иду тебе навстречу», «Белый теплоход». По оценке «Российской газеты», Дроздов являлся одним из узнаваемых голосов в Советском Союзе.
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