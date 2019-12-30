Финансы
Gazeta.SPbЭкономисты дали прогноз по рублю на 2020 год
По итогам уходящего года рубль укрепился к доллару более чем на 10%, а к евро — на 14%. Причиной этому стал рост мировых цен на нефть. Однако следующий год для российской валюты может стать более напряженным.
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Хоккей
Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
Общество
«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»
Возможного организатора отправки электронных писем о «минировании» различных учреждений в России зовут Сергей, он из Киева, сообщила «Русская служба BBC» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Рогозин назвал восторги вокруг Илона Маска преувеличенными
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал восторги вокруг гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса преувеличенными.
Футбол
«Интер» готов предложить «Челси» 25 млн фунтов за Эмерсона. «Юве» тоже заинтересован
«Интер» может приобрести флангового защитника «Челси» Эмерсона. Миланский клуб готов предложить за футболиста 25 миллионов фунтов.
Политика
Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам
В целом, можно сказать, что новогоднее обращение Путина - 2020 в этом году практически полностью лишено воинственной риторики или политической направленности, что существенно отличает его от других поздравлений.
Хоккей
Брагин указал на ошибки в игре сборной России в матче с Германией на МЧМ по хоккею
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин поделился впечатлениями от победы над командой Германии на групповой стадии чемпионата мира 2020 года.
Экономика
Инфляция в России в 2019 году составила 3%
Минэкономразвития прогнозировало, что по итогам 2019 года инфляция в стране составит 3-3,1 процента, в январе следующего года она замедлится до 2,5-2,7 процента в годовом выражении на фоне выхода из расчётной базы эффекта повышения НДС.
Политика
Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Политика
США направят дополнительные силы в Ирак для охраны посольства
Вашингтон намерен направить дополнительные силы в Ирак для охраны посольства в Багдаде.
Кино
Netflix назвал самые популярные фильмы года
Второе место по популярности занял фильм "Очень странные дела".
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда
ФИФА рассматривает возможность изменения правил определения офсайда.
Авто
Рассекречен новый минивэн Chrysler Pacifica
Инсайдеры рассекретили новую вариацию минивэна Chrysler Pacifica дополнительными сведениями о новинке.
Авто
Что изменится для автомобилистов в России в 2020 году
Новые правила медосмотра водителей, предполагающие многократный рост стоимости справки из-за дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как на столь резкое подорожание отреагировал Владимир Путин, Минздрав перенес их введение на 1 июля 2020 года.
Политика
Порошенко «газанул». Его партия требует запрета прямых поставок газа из РФ
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от нынешних властей страны запретить прямые поставки газа из России, сообщается 31 декабря на странице партии в Facebook.
Общество
Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками
Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
Футбол
Василий Березуцкий — о тренерском опыте в «Витессе»: «Задача в моей голове может быть одна — победа. Но есть «Аякс»
Экс-помощник Леонида Слуцкого в «Витессе» Василий Березуцкий рассказал о полученном опыте и поделился мнением о причинах отставки тренерского штаба арнемского клуба.
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Происшествия
Шесть человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии
Политика
США подпишут первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января
США и Китай 15 января в Белом доме подпишут первую фазу торгового соглашения. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Общество
Минюст подготовил проект об отмене более 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР
Министерство юстиции РФ предлагает признать устаревшими свыше 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР, соответствующий проект постановления правительства опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Политика
Строители «Северного потока-2» отказались работать
Строитель газопровода «Северный поток-2» швейцарская компания Allseas отказалась возобновлять работы по прокладке труб, сообщает РИА Новости.
Общество
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Хоккей
Александр Овечкин снова отказался от матча всех звёзд НХЛ
Матч звёзд Национальной хоккейной лиги снова пройдёт без Александра Овечкина.
Общество
Медведев утвердил новые правила обращения с животными в цирках
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о новых правилах обращения с животными в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.