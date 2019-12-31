Финансы

Gazeta.SPbGazeta.SPbЭкономисты дали прогноз по рублю на 2020 год

Как отмечают иностранные экономисты, Россия смогла увеличить золотовалютные резервы в процентном отношении к ВВП страны до рекордного уровня с 2010 года благодаря накоплению нефтяных сверхдоходов. Аналитики прогнозируют, что рублю в 2020 году может прибавить еще 7%, сообщает «Газета.ру».
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