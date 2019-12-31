Финансы
Gazeta.SPbЭкономисты дали прогноз по рублю на 2020 год
Как отмечают иностранные экономисты, Россия смогла увеличить золотовалютные резервы в процентном отношении к ВВП страны до рекордного уровня с 2010 года благодаря накоплению нефтяных сверхдоходов. Аналитики прогнозируют, что рублю в 2020 году может прибавить еще 7%, сообщает «Газета.ру».
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Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Спорт
Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
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Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.
Армия и оружие
Пентагон потратит $2 млрд на обслуживание F-35
Компании Lockheed Martin выдан контракт стоимостью 1,926 млрд долларов на техобслуживание и логистическую поддержку истребителей.
Наука
Разработали вакцину против болезни Альцгеймера
В США удалось создать вакцину, которая препятствует развитию болезни Альцгеймера.
Футбол
Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»
По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Происшествия
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Армия и оружие
В Донбассе «гремит» перемирие – есть пострадавшие: детали
В первый день нового года в Донбассе продолжились боевые действия - украинская сторона понесла потери.
Общество
МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации из зоны ЧС
МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации населения из зоны ЧС. Документ доступен на интернет-портале правовой информации.
Хоккей
Финны обыграли США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Экономика
ЦБ начал брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Банк России с 1 января начал взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Здоровье
Что происходит с женским организмом после 40 лет, выяснили врачи
Врачи рассказали, что происходит с организмом женщин после 40 лет.
Музыка
Шнуров написал стихи про шоу «Голос»
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил туристам о способах защиты от инфекций
Пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве опубликовала перечень рекомендаций для туристов по защите от различных заболеваний, угрожающих отдыхающим в других странах.
Армия и оружие
У международного аэропорта Багдада прогремели взрывы
Четыре ракетных удара нанесено в пятницу, 3 января, по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада, сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Кино
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» мог состоять из двух частей
Террио отметил, что он бы хотел, чтобы персонажи новых «Звездных войн» были раскрыты лучше, и это бы произошло в случае съемок двух частей девятого эпизода.
Происшествия
Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.
Авто
Tesla Model 3 начали производить в Китае
Уже сошли с конвейера первые электромобили Tesla Model 3 с крупнейшего завода в Китае, построенного в Шанхае.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Армия и оружие
Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия
Сеул присоединился к позиции США по данному вопросу. Южная Корея предостерегла КНДР от испытания нового стратегического вооружения.
Происшествия
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Происшествия
На Украине загорелся пассажирский поезд
В Николаевской области Украины загорелся пассажирский поезд Харьков — Херсон.
Кино
Дракула с неправильным акцентом
Политика
Украинский министр: рефлексия на тему деоккупации Крыма поможет его вернуть
Дискуссия и рефлексия — путь к деоккупации Крыма, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, 2 января сообщает Интерфакс-Украина.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
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Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.