Финансы

Gazeta.SPbGazeta.SPbЭкономисты дали прогноз по рублю на 2020 год

Как отмечают иностранные экономисты, Россия смогла увеличить золотовалютные резервы в процентном отношении к ВВП страны до рекордного уровня с 2010 года благодаря накоплению нефтяных сверхдоходов. Аналитики прогнозируют, что рублю в 2020 году может прибавить еще 7%, сообщает «Газета.ру».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Миллиардеры дали прогноз курса рубля на 2020 год

Взгляд.ру17:26

Что будет с рублем в новом году

Медиа-Центр 35media.ru31.12.19 в 02:53

Стал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году

Rambler News Service31.12.19 в 03:01

Что будет с рублем в 2020 году — оценки экономистов

Пятый канал31.12.19 в 09:04

Экономисты дали прогноз по рублю на 2020 год

Gazeta.SPb31.12.19 в 02:04

Курс доллара: прогноз экспертов на 2020 год

Expert.ru31.12.19 в 00:43

Курс доллара-2020: Последний скачок рубля перед крахом

Свободная Пресса31.12.19 в 00:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:01, Ашберн
Авто

В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена

CarsWeek.ru 07:12
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 13:02
Футбол

«Лион» отказался продавать Дембеле в «Челси»

Лион не собирается отпускать Муссу Дембеле в лондонский Челси.
Советский спорт 08:45
Космос

«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Портал Поиск 31.12.19 в 03:41
Политика

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Известия 13:03
Происшествия

Горящий мужчина упал с крыши дома на прохожую в Петербурге

Известия 13:17
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 30.12.19 в 19:02
Происшествия

Житель Омска подорвался при запуске фейерверка

На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.
РИА Новости 19:05
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК 31.12.19 в 22:20
Происшествия

Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек

РИА Новости 15:50
Армия и оружие

При ракетной атаке в Багдаде погиб один из лидеров шиитского ополчения

Высокопоставленный член иракского шиитского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" Мухаммед аль-Джабири погиб при ракетном обстреле в Багдаде, сообщает телеканал "Аль-Джазира".
РИА Новости 18:51
Единоборства

Президент UFC сожалеет, что не сумел подписать Федора Емельяненко

FightTime.ru 15:29
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
Политика

Демократ Джулиан Кастро объявил о выходе из президентской гонки в США

Бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро выбыл из состава претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года.
ТАСС 10:21
Здоровье

В Китае зарегистрирована вспышка неизвестной пневмонии

В Китае зарегистрирована вспышка неизвестной пневмонии Власти призывают не паниковать.
Экспресс газета 31.12.19 в 03:00
Энергетика

Россия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти

Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.
ТАСС 15:53
Экономика

С января вступают в силу новые акцизы на вино и виноград

В России с 1 января уравниваются акцизы на вино и вводятся новые акцизы - на виноград и виноматериалы.
Интерфакс вчера в 01:50
Политика

Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию

Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Lenta.ru 14:14
Шоу-бизнес

Леди Гага закрутила новый страстный роман

Заметим, что новый роман Гага завела всего пару месяцев спустя после завершения предыдущего — с Дэном Хортоном, и примерно через год после расторжения помолвки со своим женихом — Кристианом Карино, с которым, по слухам, она рассталась из-за своего флирта с Брэдли Купером.
7Дней.ру 17:00
Политика

Вице-премьер Украины Кулеба предложил «вернуть» Крым в «креативном формате»

Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что «решить» крымский вопрос Киеву поможет «креативный формат».
ФАН 19:19
Происшествия

На Украине мужчина бросил гранату во двор знакомых

В Донецкой области полиция задержала мужчину, который 1 января бросил во двор знакомых гранату.
RT на русском 14:31
Происшествия

Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

REGNUM 02:41
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
РИА Новости 08:30
Общество

Польские школьники устроили представление на тему Освенцима

РИА Новости 19:15
Технологии

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
ToDay News Ufa 31.12.19 в 02:05
Кино

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» мог состоять из двух частей

Террио отметил, что он бы хотел, чтобы персонажи новых «Звездных войн» были раскрыты лучше, и это бы произошло в случае съемок двух частей девятого эпизода.
Культуромания 31.12.19 в 07:16
Хоккей

Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция

Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Вести.Ru 17:58
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как его дочь Лиза исполнила хит Пугачевой

Многих поклонников Максима Галкина по-настоящему умилил видеоролик с Лизой, и они осыпали талантливую девочку комплиментами.
MedikForum.ru 16:16
Происшествия

Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав

Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Lenta.ru 09:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное