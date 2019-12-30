Финансы

Gazeta.SPbGazeta.SPbЭкономисты дали прогноз по рублю на 2020 год

Как отмечают иностранные экономисты, Россия смогла увеличить золотовалютные резервы в процентном отношении к ВВП страны до рекордного уровня с 2010 года благодаря накоплению нефтяных сверхдоходов. Аналитики прогнозируют, что рублю в 2020 году может прибавить еще 7%, сообщает «Газета.ру».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Откуда у рубля столько силы перед нефтью

Взгляд.ру30.12.19 в 00:32

Составлен прогноз о будущем рубля на 2020 год

Актуальные Новости30.12.19 в 00:06

Аналитики: Рубль усилил свои позиции в 2019 году

Kazanfirst.ru30.12.19 в 00:37

Аналитики дали прогноз по рублю на 2020 год

Профиль30.12.19 в 01:44

Слабые признаки жизни: российская экономика двадцать лет назад

РИА Новости31.12.19 в 00:00

Эксперт прогнозирует курс доллара на 2020 год в диапазоне 65—67 рублей

Реальное время30.12.19 в 03:29

Что будет с рублем в 2020 году – этого никто не ожидал

KrasnodarMedia29.12.19 в 19:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
Кино

В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука

OvideO.ru вчера в 10:21
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Вести.Ru 02:54
Общество

Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тыс. единиц аналогов снюса

Роспотребнадзор провел около 28 тыс. проверок по продажам некурительной никотиносодержащей продукции и обнаружил почти 900 тыс. единиц запрещенных аналогов снюса.
Известия 00:35
Общество

Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее

Коммерсантъ вчера в 09:59
Общество

Принц Уильям учредил премию за решение вопросов по экологии

iReactor 02:23
Энергетика

В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году

Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
REGNUM 31.12.19 в 11:48
Происшествия

ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
РБК 03:09
Происшествия

В Якутии после смерти школьника в новогоднюю ночь проведут проверку

СУСК проверяет причины смерти школьника в новогоднюю ночь в Таттинском районе Якутии, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
РИА Новости 02:05
Гаджеты

Xiaomi представила новые умные часы Watch Color

Китайская компания Xiaomi презентовала умные часы Watch Color, которые поступят в продажу в январе.
iReactor 31.12.19 в 03:27
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
Авто

В России выросли акцизы на бензин, дизтопливо и автомобили

1 января 2020 года в России выросли ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и легковые автомобили.
Автоновости дня вчера в 06:46
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Политика

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.
РИА Новости 02:47
Общество

Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо

Свое письмо больной раком врач опубликовал на странице в Facebook.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 19:29
Политика

В Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве

Lenta.ru 02:16
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах

В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 03:00
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
РИА Новости вчера в 19:41
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

РБК вчера в 08:53
Армия и оружие

В Сирии в результате ракетных ударов погибли восемь человек

В результате ракетных ударов в сирийском Идлибе погибли по меньшей мере восемь человек, передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Происшествия

Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

REGNUM 02:41
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Политика

Вашингтон назначил временного поверенного в делах на Украине

Временным поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квиен. Об этом сообщает американское дипведомство в Twitter.
Газета.Ru 03:04
Авто

BMW рассказала о новинках в 2020 году для России

В 2020 году компания BMW привезет в Россию сразу несколько интересных новинок.
Автоновости дня 31.12.19 в 07:29
Баскетбол

Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Финикс» в матче НБА

В составе хозяев паркета трипл-дабл оформил Леброн Джеймс (31 очко, 13 подборов и 12 передач), Энтони Дэвис записал себе в актив 26 очков и 11 подборов.
РИА Новости 02:27
Общество

Как изменится дачная жизнь волгоградцев в 2020 году

Если у волгоградцев не узаконена постройка на участке, то можно это сделать в упрощенном порядке в 2020 году.
Волгоградская правда вчера в 22:47
Происшествия

На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба

В декабре вертолет «Черный ястреб» Национальной гвардии США потерпел крушение в штате Миннесота. На его борту находились три человека.
РБК 02:33
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada

URA.Ru вчера в 14:08
Политика

Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
ТАСС вчера в 15:29
Наука

Жизнь могла развиться в озерах с высоким содержанием фосфора

Машины и Механизмы 31.12.19 в 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное