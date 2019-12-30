Финансы
Gazeta.SPbЭкономисты дали прогноз по рублю на 2020 год
Как отмечают иностранные экономисты, Россия смогла увеличить золотовалютные резервы в процентном отношении к ВВП страны до рекордного уровня с 2010 года благодаря накоплению нефтяных сверхдоходов. Аналитики прогнозируют, что рублю в 2020 году может прибавить еще 7%, сообщает «Газета.ру».
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Эксперт прогнозирует курс доллара на 2020 год в диапазоне 65—67 рублей
Реальное время30.12.19 в 03:29
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Происшествия
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Технологии
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Для корпоративных пользователей корпорация Microsoft разработала специальный платный пакет, в рамках которого будет обновляться Windows 7, но эта поддержка является достаточно дорогой, так как за один компьютер придется платить 25 долларов в первый год, 50 долларов во второй и 100 долларов в третий.
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Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Авто
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