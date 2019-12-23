Финансы

Газета.RuГазета.RuЗа 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть.
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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.
Газета.Ru29 декабря в 11:08

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Слабые признаки жизни: российская экономика двадцать лет назад

РИА Новости00:00

Эксперт прогнозирует курс доллара на 2020 год в диапазоне 65—67 рублей

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+10%: За год рубль серьезно укрепился к доллару

Бизнес-новости в Кирове29 декабря в 11:44

Обзор московских событий в СМИ за 30 декабря

Агентство Москва29 декабря в 22:17

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Мой Брянск29 декабря в 12:31

Откуда у рубля столько силы перед нефтью

Взгляд.рувчера в 00:32

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Газета.Ru29 декабря в 11:08
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
Общество

20 лет у власти. Как менялся Путин-политик

В первые годы президентства Путин казался неопытным политиком.
ФедералПресс вчера в 10:56
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
Общество

Эксперты: увеличение МРОТ будет компенсировано ростом цен

Цены в Новом году на целый ряд товаров вырастут.
Газета.Ru вчера в 00:16
Экономика

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
ТАСС 16:06
Политика

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
РИА Новости 17:19
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
RT на русском 15:43
Происшествия

Неизвестные атаковали пост ДПС в Ингушетии

В Магасе вооруженные люди напали на пост ДПС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 10:54
Кино

Netflix опубликовала рейтинг лучших фильмов 2019 года

Американская развлекательная компания Netflix опубликовала в Сети рейтинг лучших фильмов 2019 года.
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Авто

Новое поколение Mitsubishi Outlander появится в 2020 году

Японская компания Mitsubishi во второй половине 2020 года представит новое поколение кроссовера Outlander.
Известия 08:57
Наука

В Эквадоре нашли захоронения детей в «шлемах» из черепов

Археологи нашли на западе Эквадора необычное захоронение двух маленьких детей, сообщается в статье, опубликованной в Latin American Antiquity.
N+1 26 декабря в 19:01
Армия и оружие

Резолюция ЛАГ отвергает любое вмешательство извне в дела Ливии

Представители Лиги арабских государств приняли по итогам экстренного заседания резолюцию, которая призывает отказаться от любого внешнего вмешательства во внутренние дела Ливии, сообщает ФАН.
Народные новости 14:07
Здоровье

В регионах России начнется вакцинация трудовых мигрантов от кори

Согласно постановлению Роспотребнадзора, с 1 января по 31 декабря 2020 года в регионах РФ пройдет вакцинация против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории страны, если они не были привиты против этого заболевания ранее или не имеют сведений о прививках и до этого не болели корью.
ТАСС 16:50
Политика

Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Ираке

Lenta.ru 17:34
Гаджеты

Технологии, которые нас подвели. Топ-10 провалов 2010-х

Журнал Wierd выбрал самые громкие технические провалы.
Телеканал 360° 09:05
Политика

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите

Платеж российской компании оказался на уровне контракта 2009 года «Нафтогаз» и «Газпром» подписали новый пятилетний контракт по транзиту газа ровно за сутки до истечения срока действия предыдущего — 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 06:14
Футбол

ФК «Краснодар» вернул Егора Сорокина из аренды в «Рубине»

Центральный защитник казанского "Рубина", один из кандидатов в сборную России Егор Сорокин вторую часть сезона-2019/2020 проведет в "Краснодаре".
Российская газета вчера в 03:43
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Здоровье

Петербуржцев предупредили о рисках салатов на новогоднем столе

Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.
АБН 01:39
Здоровье

Медведев утвердил правила выплат за выявление онкозаболеваний

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утвердив правила стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.
Российская газета 05:24
Здоровье

Названы полезные свойства красной икры

Традиционно красная икра является одним из атрибутов новогоднего застолья, и в преддверии праздника россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает данный продукт.
Наша версия 29 декабря в 09:38
Культура

Сергей Соседов раскритиковал концерты Аллы Пугачевой

Музыкальный эксперт, который неоднократно критиковал ветеранов отечественного шоу-бизнеса за то, что они продолжают выступать, в студии программы «Звезды сошлись» заявил, что возвращение на сцену Пугачевой, Агузаровой, Ротару и Носкова вызывает у него жалость.
Вечерний курьер вчера в 13:21
Политика

Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие

RT на русском 18:37
Политика

В ООН отреагировали на давление властей Эстонии на агентство Sputnik

Отмечается, что в письме главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян просила генсекретаря ООН Антониу Гутерреша «обратить личное внимание на дискриминационные меры» в отношении сотрудников Sputnik Эстония.
Известия 14:05
Происшествия

На улице Железнодорожной в Холмске перевернулся автомобиль

Сахалин.Инфо 17:43
Происшествия

Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
RT на русском 13:57
Спорт

Норвежка Йохауг победила на этапе Тур-де-Ски

В Италии проходит этап лыжной многодневки Тур-де-Ски. Состоялась женская гонка на 10 км свободным стилем.
Вести.Ru 10:11
Энергетика

Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
РИА Новости 00:00
Космос

Зонд «Хаябуса-2» могут отправить в новую экспедицию

Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей, однако затем он может быть отправлен в новую экспедицию.
ТАСС 16:14
Культура

Корпоратив в «Простоквашино»: вышла новогодняя серия мультфильма

Согласно сообщению производителей, сюжет крутится вокруг конкурса с песнями и подарками во время большого празднования.
REGNUM 04:30
Армия и оружие

Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений

Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
ФАН 09:00
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