Финансы
Gazeta.SPbЭкономисты дали прогноз по рублю на 2020 год
По итогам уходящего года рубль укрепился к доллару более чем на 10%, а к евро — на 14%. Причиной этому стал рост мировых цен на нефть. Однако следующий год для российской валюты может стать более напряженным.
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Гаджеты
В рекламе показали новые умные часы Xiaomi Watch Color
Политика
На Украине назвали историческим решение об энергонезависимости от РФ
Ранее 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах получить более $7 млрд по газовому контракту с Россией, рассчитанному на пять лет, после подписания между Москвой и Киевом соглашения об обнулении взаимных претензий и выплаты компенсаций «Нафтогазу» от «Газпрома».
Происшествия
Восемь человек похищены с греческого танкера у берегов Камеруна
Восемь человек были похищены с танкера Happy Lady под флагом Греции утром во вторник, сообщает агентство Bloomberg.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Футбол
«Бока Хуниорс» назначила нового главного тренера
Аргентинец Мигель Анхель Руссо возглавил футбольный клуб «Бока Хуниорс», о чем сообщает пресс-служба команды.
Политика
Россия и Украина подписали новое газовое соглашение
Происшествия
Гендиректора «Интерторга» поймали в Пулково, не дав улететь в Дубай
Генерального директора ТД "Интерторг" 50-летнего Мушвига Абдуллаева поймали в аэропорту Пулково. Бизнесмен пытался вылететь в Дубай.
Происшествия
Омский подросток посмертно награжден медалью «За спасение погибавших»
Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» 14-летнего подростка из Омска, бросившегося спасать провалившихся в полынью мальчиков.
Политика
Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Политика
20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке
Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
Политика
Володин рассказал о перспективах участия России в ПАСЕ
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о перспективах участия России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Происшествия
В Коми собаки откопали труп без головы, сообщили СМИ
В Республике Коми собаки нашли обезглавленный труп мужчины, сообщает "Коми Онлайн". По данным портала, животные раскопали тело в снегу.
Энергетика
Reuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию
Затянувшиеся переговоры РФ и Белоруссии об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2020 году могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.
Политика
Рассекречен давний план вовлечения России в НАТО
В документе подчёркивается, что такой статус РФ дал бы Североатлантическому альянсу основание для расширения отношений НАТО с таким государствами, как Украина, Белоруссия и Молдавия, а также странами Прибалтики.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант изменения правила определения офсайда, сообщает The Times.
Хоккей
Россия лишилась шансов на второе место в группе. И не попадет в плей-офф в случае поражения от Германии
После окончания основного времени матча молодежного чемпионата мира США — Чехия (3:3) сборная России лишилась шансов на второе место в группе.
Общество
Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии
Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.
Происшествия
Игрок сборной России по мини-футболу погиб в ДТП
Футбол
УЕФА представил сборную открытий Лиги чемпионов
УЕФА на своём официальном сайте опубликовал символическую сборную, в которую вошли игроки, ставшие главными открытиями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Политика
Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом
Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин обменялись поздравлениями по случаю Нового года, сообщает во вторник пресс-служба Кремля, отметив, что телефонный разговор лидеров состоялся по инициативе украинской стороны.
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Шоу-бизнес
Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном
Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.