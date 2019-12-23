Финансы
Gazeta.SPbЭкономисты дали прогноз по рублю на 2020 год
По итогам уходящего года рубль укрепился к доллару более чем на 10%, а к евро — на 14%. Причиной этому стал рост мировых цен на нефть. Однако следующий год для российской валюты может стать более напряженным.
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с чего всё началось
В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.Газета.Ru29 декабря в 11:08
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