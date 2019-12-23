Финансы

Gazeta.SPbGazeta.SPbЭкономисты дали прогноз по рублю на 2020 год

По итогам уходящего года рубль укрепился к доллару более чем на 10%, а к евро — на 14%. Причиной этому стал рост мировых цен на нефть. Однако следующий год для российской валюты может стать более напряженным.
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с чего всё началось

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.
Газета.Ru29 декабря в 11:08

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Эксперт прогнозирует курс доллара на 2020 год в диапазоне 65—67 рублей

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Составлен прогноз о будущем рубля на 2020 год

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+10%: За год рубль серьезно укрепился к доллару

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Откуда у рубля столько силы перед нефтью

Взгляд.рувчера в 00:32
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Путин поздравил россиян с Новым годом

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Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.
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Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

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Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»

«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
РБК 07:21
Политика

Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
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Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 08:21
Политика

СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
РИА Новости 08:25
Политика

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Вести.Ru 08:16
Происшествия

В Норильске пассажиров автобуса замело снегом из-за сломанной форточки

Мэрия Норильска объяснила неисправностью форточки случай в автобусе, где пассажиров замело снегом.
РИА Новости 04:57
Происшествия

Власти Казахстана рассматривают три версии крушения самолета в Алматы

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что следствие рассматривает три причины крушения самолета Fokker 100, разбившегося в Алматы 27 декабря.
Коммерсантъ 29 декабря в 23:51
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
РИА Новости 05:51
Происшествия

В Магнитогорске вспоминают жертв трагедии во время взрыва дома

Ровно год назад рано утром 31 декабря в доме №164 по проспекте Карла Маркса рухнул подъезд.
Курс дела 00:12
Культура

«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»

Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
RuNews24.ru 07:06
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
РИА Новости вчера в 04:50
Кино

Фанат «Ведьмака» стилизовал сериал под видеоигру

Пользователь YouTube DarwinStreams опубликовал видео, в котором сериал «Ведьмак» представлен в виде видеоигры.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:21
Футбол

ФИФА планирует изменить правила определения офсайда

В Международной федерации футбола (ФИФА) намерены внести изменения в трактовку положения "вне игры". Об этом сообщает издание The Times.
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Энергетика

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите

В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.
Коммерсантъ 06:14
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе

В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
ТАСС 02:59
Здоровье

Минздрав усиливает контроль за обращениями граждан

В Минздраве РД сегодня, 30 декабря, прошло селекторное совещание с медорганизациями республики по вопросам создания Минздравом РФ Горячей линии по приему обращений граждан, связанных с вопросами сферы здравоохранения.
Министерство здравоохранения Республики Дагестан вчера в 12:15
Космос

Ученые приблизились к решению задачи трех тел

Хотя математическая модель, разработанная учеными, не дает решения проблемы трех тел в виде конечных выражений, однако те частные решения, которые можно найти с ее помощью, чрезвычайно важны для понимания астрофизических процессов.
Naked Science вчера в 11:29
Политика

Участница обмена пленными: на Украине царит атмосфера страха

Украинские спецслужбы поставили на поток ловлю «российских шпионов», заявила бывшая чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, освобождённая из украинского плена, сообщило 31 декабря «Донецкое агентство новостей».
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Netflix составил рейтинг лучших сериалов и фильмов 2019 года

Netflix подсчитал, какие аниме, фильмы и сериалы пользовались наибольшей популярностью у зрителей в 2019 году.
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Бойфрендом Ольги Орловой оказался 50-летний бизнесмен

Телеведущая хранит личную жизнь за семью печатями. Но сегодня стало известно, что Ольга Орлова не одинока.
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Экономика

Как проиндексируют пенсии с 1 января

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Астраханской области.
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Облившему трех девушек кислотой ставропольцу вынесли приговор

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Космонавт Падалка назвал причины застоя космической отрасли в России

Со слов Героя России космонавта Геннадия Падалки, стагнация в космической отрасли России началась в начале 2000-х годов из-за технологического отставания и нехватки квалифицированных специалистов, передает РИА Новости.
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Ирина Дубцова заявила, что женщины сами виноваты в домогательствах

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Шел шестой год «агрессии» — Украина втихую открыла двери для российского автопрома

Новостной фронт вчера в 10:19
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